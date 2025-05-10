Ankaragücü Amed maçı olaylı başladı! Gerginlik artıyor

Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında Eryaman Stadı’nda oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, tribün olaylarıyla gündeme geldi. Maçın henüz başında maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed oyuncularına yabancı madde atılması nedeniyle müsabaka 2 dakika geç başladı. 9. dakikada Amed’in kazandığı köşe vuruşu sırasında ise taraftarların korner bölgesine su şişesi fırlatması gerginliği iyice artırdı.