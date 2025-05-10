Ankaragücü Amed maçı olaylı başladı! Gerginlik artıyor

Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında Eryaman Stadı’nda oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, tribün olaylarıyla gündeme geldi. Maçın henüz başında maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed oyuncularına yabancı madde atılması nedeniyle müsabaka 2 dakika geç başladı. 9. dakikada Amed’in kazandığı köşe vuruşu sırasında ise taraftarların korner bölgesine su şişesi fırlatması gerginliği iyice artırdı.
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması olaylı başladı. Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler yürütüyor. Eryaman Stadı'nda oynanan maç tribün olaylarıyla başladı.
Müsabakanın ilk düdüğü başlamadan önce maraton ve kale arkası tribünlerinden Amed ekibinin oyuncularına yabancı maddeler atıldı.
Çıkan olaylarla ilgili müsabaka 2 dakika geç başlatıldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında ise Amed Sportif Faaliyetler'in serbest kaldığı köşe vuruşunda taraftarlar, köşe diğerinin olduğu bölge su deposuna atıldı.