Ansu Fati imzalıyor: Beşiktaş'a transferde ters köşe!

Ansu Fati'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Beşiktaş'ı reddeden Ansu Fati, Fransız Monaco ile transfer için söz kesti.

ANSU FATI BEŞİKTAŞ'I DEĞİL MONACO'YU TERCİH ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu da içeren kiralama konusunda Barcelona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Esasen ise bu hafta içinde resmen imzaların da atılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'I REDDEDEN ANSU FATI BARCELONA'DA YOKLARI OYNADI!

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla sadece 11 resmi maça çıkan Ansu Fati, gol veya asist katkısı verememişti.