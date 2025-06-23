Ansu Fati imzalıyor: Beşiktaş'a transferde ters köşe!

İstanbul
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ansu Fati'den ters köşe geldi. Beşiktaş ihtimalini değerlendirmek istemeyen Ansu Fati, yeni rotasını Fransa olarak belirledi.
Ansu Fati'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Beşiktaş'ı reddeden Ansu Fati, Fransız Monaco ile transfer için söz kesti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu da içeren kiralama konusunda Barcelona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Esasen ise bu hafta içinde resmen imzaların da atılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla sadece 11 resmi maça çıkan Ansu Fati, gol veya asist katkısı verememişti.