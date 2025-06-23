İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a gönderme:

Galatasaray'ın transfer gündemindeki İlkay Gündoğan'dan açıklamalar geldi. Formunu koruduğunu belirten İlkay Gündoğan, birkaç yıl daha bu seviyelerde oynayabileceğini ifade etti.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray göndermesi geldi. Hakan Çalhanoğlu'na öncelik verip İlkay Gündoğan'ı bekleten Galatasaray'a mesaj veren yıldız orta saha, 'üst seviye' vurgusunda bulundu.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SÜRECE DAİR AÇIKLAMALAR

34 yaşındaki futbolcu; sözleşmesinin henüz sona ermediğini belirterek, "Kontratımın bitmesine bir yıl daha var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Şu anda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na odaklandım. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yılım daha olacağına inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadım." ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN MANCHESTER CITY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

İlkay Gündoğan mavi beyazlılarda; 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak, İngiltere futbol tarihinin en fazla kupa kazanan yabancı oyuncuları arasında yer almıştı.