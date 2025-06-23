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 | Burak Ayaydın

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a gönderme: "Birkaç yılım var"

Galatasaray'ın transfer gündemindeki İlkay Gündoğan'dan açıklamalar geldi. Formunu koruduğunu belirten İlkay Gündoğan, birkaç yıl daha bu seviyelerde oynayabileceğini ifade etti.

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İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a gönderme:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 20:20

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray göndermesi geldi. Hakan Çalhanoğlu'na öncelik verip İlkay Gündoğan'ı bekleten Galatasaray'a mesaj veren yıldız orta saha, 'üst seviye' vurgusunda bulundu.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SÜRECE DAİR AÇIKLAMALAR

34 yaşındaki futbolcu; sözleşmesinin henüz sona ermediğini belirterek, "Kontratımın bitmesine bir yıl daha var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Şu anda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na odaklandım. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yılım daha olacağına inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadım." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a gönderme: "Birkaç yılım var"

İLKAY GÜNDOĞAN MANCHESTER CITY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

İlkay Gündoğan mavi beyazlılarda; 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak, İngiltere futbol tarihinin en fazla kupa kazanan yabancı oyuncuları arasında yer almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İLKAY GÜNDOĞAN, MANCHESTER CITY'DEN NEREYE GİTMİŞTİ?
Manchester City'ye 2016 yılında transfer olan İlkay, bir sezonluk Barcelona macerası yaşamış ama süreç iyi gitmemişti.
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