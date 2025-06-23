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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Fatih Terim kararı: Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan, Fatih Terim kararı geldi. İtalya basınının Al Nassr'a gideceğini iddia ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim ile aynı tasarrufta bulundu.

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Okan Buruk'tan Fatih Terim kararı: Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 18:35

Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Okan Buruk da aynı yolu seçti. Galatasaray ile üst üste şampiyonluklar yaşayan ve yurt dışında bir takımın başına geçmesi beklenen Okan Buruk, aynı Fatih Terim gibi hedefini Avrupa olarak belirledi ve Galatasaray için kritik bir süreç başlattı.

GALATASARAY'DA FATİH TERİM'DEN SONRA OKAN BURUK DA AYNI YOLDAN GİTMEYE KARAR VERDİ

Fatih Terim, Galatasaray ile 4 yıl üst üste lig şampiyonu olmuş ve akabindeki süreçte ise Avrupa'da da zaferler yaşayarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Esasen ise aynı Fatih Terim gibi Süper Lig'de art arda birincilikler yaşayan Okan Buruk, yıllar sonra Galatasaray için aynı yolu seçti ve Avrupa zaferleri için diğer ihtimalleri değerlendirmek istemediğine karar verdi. Hasılı Okan Buruk, an itibarıyla Avrupa ya da Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere kapıyı kapattı ve Galatasaray ile Süper Lig'de dördüncü zaferini almak ve Avrupa'da da unutulmayacak bir hikâye yazmak için planlamalara başladı. Son olarak da Okan hoca, aynı Fatih Terim gibi Türk futbolunu zirveye ulaştırdıktan sonra yurt dışında çalışmak istediğine karar verdi.

Okan Buruk'tan Fatih Terim kararı: Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti!

FATİH TERİM'DEN SONRA OKAN BURUK'TAN GALATASARAY ADINA BİR İLK

Fatih Terim'in Süper Lig'deki üst üste 4 yıllık zaferinin ardından Galatasaray'ın bir daha böyle bir hikâye yaşamaması, şu an için Okan Buruk ile son bulabilir gibi duruyor. Zira Okan Buruk, Galatasaray ile 3 yıldır lig şampiyonu oluyor ve an itibarıyla gelecek sezon için de favori hoca olarak gösteriliyor.

Okan Buruk'tan Fatih Terim kararı: Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti!

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK GALATASARAY DIŞINDA BİR TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞADI MI?
Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, ayrıca Akhisarspor'la da Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
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