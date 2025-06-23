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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Transfer sezonu hızlı başladı!

Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski için ayrılık kararı çıktı. Przemyslaw Frankowski'nin performansından memnun olmayan Okan Buruk, Polonyalı bekin Galatasaray'dan gönderilmesine karar verdi.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha: Transfer sezonu hızlı başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 00:42

Galatasaray'da transfer sezonu hızlı başladı ve Przemyslaw Frankowski için de ayrılık kararı çıktı. Galatasaray adına gelecek sezon planlamalarını yapan Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski'nin Galatasaray'da devam etmemesine karar verdi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Transfer sezonu hızlı başladı!

GALATASARAY'DAN TRANSFER SEZONUNDA BİR AYRILIK DAHA

Dries Mertens ve Fernando Muslera gibi yıldızlarına veda ederek transfer sezonuna giriş yapan Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile de yola devam etmeme kararı aldı. Galatasaray'a geldiğinden bu yana beklentilerin uzağında kalan Przemyslaw Frankowski, an itibarıyla 'gönderilecekler' listesinin başına yazıldı ve menajerler aracılığıyla transfer pazarına sunuldu.

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Transfer sezonu hızlı başladı!

GALATASARAY'DA PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'NIN PERFORMANSI

Ara transferde Galatasaray'a katılan Przemyslaw Frankowski, sarı kırmızılı takımda 15 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA TRANSFER SEZONU NASIL DEVAM EDECEK?
Aslan'ın, birkaç isimle daha yolları ayırması ve kritik takviyeler yapması bekleniyor.
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#Przemyslaw Frankowski
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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