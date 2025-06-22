Galatasaray'da Okan Buruk'a veda: İtalya basını yeni adresini duyurdu!

Okan Buruk için Galatasaray'a veda zamanı. TuttoMercato, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu ve Suudi Arabistan'ı hedef gösterdi.

Okan Buruk için Galatasaray'dan sonra Al Nassr ihtimali ortaya çıktı. Çizme basını, Okan Buruk'un Galatasaray'dan ayrılacağını ve Al Nassr'ın başına geçeceğini iddia etti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ VEDA

Okan Buruk'un Galatasaray ile kazandığı kupalara dikkat çeken haber, Al Nassr'ın da başarılı hocayı 'şampiyonluğun anahtarı' olarak nitelendirdiği ifadesiyle taçlandırıldı. Halihazırda Galatasaray için yeni sezon planlamaları yapan Okan Buruk'a, yakın zamanda Al Nassr'dan ciddi bir teklif geleceği belirtildi.

OKAN BURUK VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'deki Süper Lig zaferinin ardından sarı kırmızılı camiada da 3 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.