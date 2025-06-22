Victor Osimhen için inanılmaz maaş teklifi: Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'a Victor Osimhen transferi için kötü haber geldi. Suudi Arabistan yetkililerinin Al Hilal'e destek çıktığı süreçte, Galatasaray'ın Victor Osimhen hayalleri adeta suya düştü.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer kararı beklenirken, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den flaş bir hamle geldi. Victor Osimhen için daha yüksek maaş kontratları önermek isteyen Al Hilal, Suudi Arabistan devlet yetkililerinden ekstra bütçe aldı.
Galatasaray'ın Victor Osimhen için beklemede olduğu süreçte, Al Hilal'den maaş miktarına güncelleme geldi! Suudi Arabistan tanıtım fonundan pay alan Al Hilal; Victor Osimhen için önereceği sözleşmeyi, yıllık 50 milyon Euronun üzerine çekti.
Victor Osimhen'in tatilde olduğu sürecin ardından, Nijeryalı yıldızla masaya oturulmasıyla birlikte imza atması bekleniyor.