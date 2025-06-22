Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için transfer kritiği yapılıyor. Beşiktaş'ta yedek kaleci konumunda olan Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı yönetimin onay vermesi durumunda takımdan ayrılmak istiyor.

Ersin Destanoğlu için Beşiktaş hikâyesi sona eriyor. Beşiktaş'taki forma durumundan memnun olmayan ve an itibarıyla transfer teklifi alan Ersin Destanoğlu, Ole Gunnar Solskjaer'den gelecek son sözü bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TA ERSİN DESTANOĞLU'NA SÜRPRİZ VEDA

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu transferi için geri sayım yapılıyor. Bu sezon Beşiktaş'ta yeterince forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu, an itibarıyla transfer teklifi aldı ve yönetimin kararını beklemeye başladı! Halihazırda Ole Gunnar Solskjaer tarafından da ikinci kaleci olarak konumlandırılan Ersin Destanoğlu, kulüpten izin çıkması halinde ivedi olarak Beşiktaş'tan ayrılmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ERSİN DESTANOĞLU'NA AVRUPA'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Beşiktaş'ın potansiyelli file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan sürpriz bir transfer teklifi aldı ve Beşiktaş yönetiminin vereceği kararı beklemeye başladı. Esasen ise Ersin Destanoğlu, kulüpler düzeyindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte Kartal'a veda etmeye hazırlanıyor.

ERSİN DESTANOĞLU VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon sadece 8 maça çıkan Ersin Destanoğlu, toplamda 12 gol yemiş ve 2 karşılaşmada ise skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.