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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için transfer kritiği yapılıyor. Beşiktaş'ta yedek kaleci konumunda olan Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı yönetimin onay vermesi durumunda takımdan ayrılmak istiyor.

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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 20:41

Ersin Destanoğlu için Beşiktaş hikâyesi sona eriyor. Beşiktaş'taki forma durumundan memnun olmayan ve an itibarıyla transfer teklifi alan Ersin Destanoğlu, Ole Gunnar Solskjaer'den gelecek son sözü bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TA ERSİN DESTANOĞLU'NA SÜRPRİZ VEDA

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu transferi için geri sayım yapılıyor. Bu sezon Beşiktaş'ta yeterince forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu, an itibarıyla transfer teklifi aldı ve yönetimin kararını beklemeye başladı! Halihazırda Ole Gunnar Solskjaer tarafından da ikinci kaleci olarak konumlandırılan Ersin Destanoğlu, kulüpten izin çıkması halinde ivedi olarak Beşiktaş'tan ayrılmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!

BEŞİKTAŞ'TA ERSİN DESTANOĞLU'NA AVRUPA'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Beşiktaş'ın potansiyelli file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan sürpriz bir transfer teklifi aldı ve Beşiktaş yönetiminin vereceği kararı beklemeye başladı. Esasen ise Ersin Destanoğlu, kulüpler düzeyindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte Kartal'a veda etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!

ERSİN DESTANOĞLU VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon sadece 8 maça çıkan Ersin Destanoğlu, toplamda 12 gol yemiş ve 2 karşılaşmada ise skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BEŞİKTAŞ İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Yetenekli eldiven, Beşiktaş ile 2026 yazına kadar süren bir kontrata sahip durumda.
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#destanoğlu
#ersin destanoğlu
#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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