Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş yıldız golcü için devrede: Roberto Firmino transferi duyuruldu!

Beşiktaş'ta resmen transfer sürprizi yaşanıyor. Yıldız bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, an itibarıyla Roberto Firmino için devreye girdi. Esasen ise Beşiktaş yönetimi; Roberto Firmino transferi için ivedi temaslara başladı, işte detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş yıldız golcü için devrede: Roberto Firmino transferi duyuruldu!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 23:10

Beşiktaş'ta Roberto Firmino transferi için çalışmalar başladı. Serdal Adalı yönetiminde dünya çapında bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Roberto Firmino için resmi temaslarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ROBERTO FIRMINO TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş'ta Roberto Firmino transferi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde yıldız bir forvet almak istediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Roberto Firmino transferi için resmen harekete geçti. Son olarak da Al Ahli tarafından gözden çıkarılan ve listeye yazılmayan Roberto Firmino'nun, yakın zamanda Beşiktaş ile anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş yıldız golcü için devrede: Roberto Firmino transferi duyuruldu!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ ROBERTO FIRMINO'NUN PERFORMANSI

Al Ahli ile bu sezon 31 maçta yer alan Roberto Firmino, 2225 dakika sahada kalmış ve 12 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ROBERTO FIRMINO AL AHLI'YE NEREDEN TRANSFER OLMUŞTU?
Brezilyalı golcü, Liverpool'dan ayrılmış ve Al Ahli ile sözleşme imzalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!
Galatasaray'da Okan Buruk'a veda: İtalya basını yeni adresini duyurdu!
ETİKETLER
#roberto firmino
#roberto firmino
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.