Beşiktaş yıldız golcü için devrede: Roberto Firmino transferi duyuruldu!

Beşiktaş'ta resmen transfer sürprizi yaşanıyor. Yıldız bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, an itibarıyla Roberto Firmino için devreye girdi. Esasen ise Beşiktaş yönetimi; Roberto Firmino transferi için ivedi temaslara başladı, işte detaylar.

Beşiktaş'ta Roberto Firmino transferi için çalışmalar başladı. Serdal Adalı yönetiminde dünya çapında bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Roberto Firmino için resmi temaslarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ROBERTO FIRMINO TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş'ta Roberto Firmino transferi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde yıldız bir forvet almak istediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Roberto Firmino transferi için resmen harekete geçti. Son olarak da Al Ahli tarafından gözden çıkarılan ve listeye yazılmayan Roberto Firmino'nun, yakın zamanda Beşiktaş ile anlaşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ ROBERTO FIRMINO'NUN PERFORMANSI

Al Ahli ile bu sezon 31 maçta yer alan Roberto Firmino, 2225 dakika sahada kalmış ve 12 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.