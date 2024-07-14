Antalyaspor ile Alex de Souza arasında kriz! 'Fenerbahçe görüntüleri' sonrası tepki yağdı, ayrılmayı düşünüyor

14 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:53

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor. Takımın başındaki Brezilyalı teknik adam Alex de Souza, kampa gelen Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Görüntüler Antalyaspor ile Alex arasında krize neden oldu.

Antalyaspor taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Alex de Souza’ya kulüp yönetimi de çok sert tepki gösterdi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

Antalyaspor kulübü görüntüleri üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, antrenman sahasına hiç kimsenin alınmadığı güvenlik zafiyetinden kaynaklandığını açıkladı.

''TARAFTARIMIZ İLE AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ''

Antalyaspor şu açıklamayı yaptı:

''Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır. Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz. Bundan sonra benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını duyururuz.''

ALEX SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETME HAKKINA SAHİP

Antalyaspor Kulübü’nün bu açıklaması üzerine Alex de Souza’nın, temsilcisini apar topar Antalya’ya çağırdığı belirtildi. Brezilyalı çalıştırıcının 30 Mayıs’ta imzaladığı sözleşmede, ''Transfer tahtası açılmazsa; tazminat ödemeden tek taraflı feshedebilir'' maddesi bulunuyor. Alex’in temsilcisi ile kulüp yöneticileri arasında yapılacak görüşmelerde kriz çözülemediği takdirde ünlü teknik adamın ayrılabileceği ifade edildi.