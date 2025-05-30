Antalyaspor-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in son hafta heyecanında Antalyaspor ile Trabzonspor sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Antalyaspor ile Trabzonspor sezonun son haftasında karşı karşıya gelirken, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Ayrıca bugün saat 20.00 itibarıyla başlayan mücadele, Emre Belözoğlu ve Fatih Tekke adına da son kez kadro kritiğine sahne olacak! Zira iki takım için de gelecek yaz itibarıyla ciddi bir yapılanma söz konusu.

https://x.com/Antalyaspor/status/1928194643478425723

https://x.com/Trabzonspor/status/1928194664990941290

İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Kelven, Bünyamin, Safuri, Gaich, Güray, Jakub, Hasan, Abdurrahim, Samudio, Veysel.

https://x.com/Antalyaspor/status/1928481479497015692

Trabzonspor: Taha, Ali, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza.

https://x.com/Trabzonspor/status/1928481577656336489

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı.

10' Dengeli bir oyun var.

22' İkili mücadeleler ön planda.

33' İki takım da gol için organize olamadı.

41' Trabzonspor oyunun kontrolünü eline aldı.

45' Uzatma dakikaları verildi.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ!

TRABZONSPOR'UN SEZON PERFORMANSI

Karadeniz ekibi; 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ayrıca şu ana kadar 48 puan toplayan Trabzonspor, lig tablosunda ise 7. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR'DA SIKINTILI SEZON

Sezona Alex De Souza ile başlayan ama istediği verimi alamayan Antalyaspor, sonraki süreçte ise Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı almıştı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER ÖN PLANDA

Bordo mavililerde Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemezken; Uğurcan, Savic, Batagov, Cihan ve Enis'in ise sakatlıkları bulunuyor.

ANTALYASPOR'DA EMRE BELÖZOĞLU VE YÖNETİM GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Sezonun son maçına kendi sahasında çıkan Akdeniz ekibinde, Emre Belözoğlu'nun takımda kalması için kritik görüşmeler yapılıyor.