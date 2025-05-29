Hull City yeni hocasını Süper Lig'de buldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sonra sürpriz hamle!

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra Hull City için Sergej Jakirovic kritiği başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı; Emre Belözoğlu ve Arda Turan isimlerinin ardından şimdi de Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Sergej Jakirovic'i gündemine aldı.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın ardından, Acun Ilıcalı Hull City'si için Sergej Jakirovic ismi öne çıkarıldı. Acun Ilıcalı'nın Hull City'i Premier Lig'e taşımak istediği projede, Emre Belözoğlu ve Arda Turan süreçleri sonrasında Kayserispor ile Süper Lig'e damga vuran Sergej Jakirovic kilit hamle oldu.

HULL CITY İÇİN ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU SONRASINDA SERGEJ JAKIROVIC TRANSFERİ

Hull City'nin teknik adam arayışında yeni bir gelişme yaşandı. Bir dönem için Acun Ilıcalı'nın; Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı düşündüğü iddia edilen projede, an itibarıyla Sergej Jakirovic sürprizi söz konusu. Zira Hull Live'in aktardığı habere göre Sergej Jakirovic, teknik direktör adayları arasında resmen ilk sıralarda bulunuyor. Sergej Jakirovic'in Kayserispor ile Süper Lig'de yaptıklarını gözeten Acun Ilıcalı, genç hocanın Premier Lig yolundaki en önemli yatırım olabileceğini gözetiyor.

HULL CITY SERGEJ JAKIROVIC'İ NEDEN İSTİYOR?

Sergej Jakirovic'in Kayserispor ile Süper Lig'deki etkileyici performansı; Acun Ilıcalı başta olmak üzere pek çok futbol insanının dikkatini çekmişti. Jakirovic; Kayserispor ile Süper Lig'de 8 galibiyet ve 5 beraberlik alıp, sadece 3 kez kaybetmişti.