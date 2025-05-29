Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Hull City yeni hocasını Süper Lig'de buldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sonra sürpriz hamle!

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra Hull City için Sergej Jakirovic kritiği başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı; Emre Belözoğlu ve Arda Turan isimlerinin ardından şimdi de Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Sergej Jakirovic'i gündemine aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hull City yeni hocasını Süper Lig'de buldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sonra sürpriz hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 21:20

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın ardından, Acun Ilıcalı Hull City'si için Sergej Jakirovic ismi öne çıkarıldı. Acun Ilıcalı'nın Hull City'i Premier Lig'e taşımak istediği projede, Emre Belözoğlu ve Arda Turan süreçleri sonrasında Kayserispor ile Süper Lig'e damga vuran Sergej Jakirovic kilit hamle oldu.

Hull City yeni hocasını Süper Lig'de buldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sonra sürpriz hamle!

HULL CITY İÇİN ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU SONRASINDA SERGEJ JAKIROVIC TRANSFERİ

Hull City'nin teknik adam arayışında yeni bir gelişme yaşandı. Bir dönem için Acun Ilıcalı'nın; Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı düşündüğü iddia edilen projede, an itibarıyla Sergej Jakirovic sürprizi söz konusu. Zira Hull Live'in aktardığı habere göre Sergej Jakirovic, teknik direktör adayları arasında resmen ilk sıralarda bulunuyor. Sergej Jakirovic'in Kayserispor ile Süper Lig'de yaptıklarını gözeten Acun Ilıcalı, genç hocanın Premier Lig yolundaki en önemli yatırım olabileceğini gözetiyor.

Hull City yeni hocasını Süper Lig'de buldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sonra sürpriz hamle!

HULL CITY SERGEJ JAKIROVIC'İ NEDEN İSTİYOR?

Sergej Jakirovic'in Kayserispor ile Süper Lig'deki etkileyici performansı; Acun Ilıcalı başta olmak üzere pek çok futbol insanının dikkatini çekmişti. Jakirovic; Kayserispor ile Süper Lig'de 8 galibiyet ve 5 beraberlik alıp, sadece 3 kez kaybetmişti.

Hull City yeni hocasını Süper Lig'de buldu: Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sonra sürpriz hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI İÇİN BAŞKA ADAYLAR VAR MI?
Hull City ile artık zafere ulaşmak isteyen Acun Ilıcalı, pek çok ismin üzerinden kritik hesaplar yapıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından 'hayır' cevabı: Yıllık 12.5 milyon Euro maaş önerilmişti!
Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#arda turan
#hull city
#emre belözoğlu
#Sergej Jakirovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.