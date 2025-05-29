Selçuk İnan imzayı attı: Süper Lig'e resmen geri döndü!

İstanbul
Selçuk İnan ve Kocaelispor arasındaki anlaşma resmen duyuruldu. Genç çalıştırıcı Selçuk İnan, Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı.
Kocaelispor ve Selçuk İnan arasındaki görüşmeler olumlu ilerledi. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, an itibarıyla resmen geri döndü.
"Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir."
Bir süredir Selçuk İnan ile temaslarda bulunan Kocaelispor, genç hocayla ön anlaşma görüşmelerini tamamladı ve evrak süreçlerinin hallolması için de sözleşme hazırlığına başladı.