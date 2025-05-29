Selçuk İnan imzayı attı: Süper Lig'e resmen geri döndü!

Selçuk İnan ve Kocaelispor arasındaki anlaşma resmen duyuruldu. Genç çalıştırıcı Selçuk İnan, Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı.

Kocaelispor ve Selçuk İnan arasındaki görüşmeler olumlu ilerledi. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, an itibarıyla resmen geri döndü.

KOCAELİSPOR'DAN SELÇUK İNAN İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir."

SELÇUK İNAN VE KOCAELİSPOR SÖZ KESTİ

Bir süredir Selçuk İnan ile temaslarda bulunan Kocaelispor, genç hocayla ön anlaşma görüşmelerini tamamladı ve evrak süreçlerinin hallolması için de sözleşme hazırlığına başladı.