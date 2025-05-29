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 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan imzayı attı: Süper Lig'e resmen geri döndü!

Selçuk İnan ve Kocaelispor arasındaki anlaşma resmen duyuruldu. Genç çalıştırıcı Selçuk İnan, Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı.

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Selçuk İnan imzayı attı: Süper Lig'e resmen geri döndü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 19:06

Kocaelispor ve Selçuk İnan arasındaki görüşmeler olumlu ilerledi. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, an itibarıyla resmen geri döndü.

KOCAELİSPOR'DAN SELÇUK İNAN İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir."

Selçuk İnan imzayı attı: Süper Lig'e resmen geri döndü!

SELÇUK İNAN VE KOCAELİSPOR SÖZ KESTİ

Bir süredir Selçuk İnan ile temaslarda bulunan Kocaelispor, genç hocayla ön anlaşma görüşmelerini tamamladı ve evrak süreçlerinin hallolması için de sözleşme hazırlığına başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK İNAN GAZİNTEP FK İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Gaziantep FK'yı Süper Lig'de tutan Selçuk İnan, 48 mücadelede 1.4 puan ortalaması yakalamıştı.
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ETİKETLER
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#selçuk inan
#imzayı attı
#Spor
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