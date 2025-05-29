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 | Burak Ayaydın

Galatasaray’da Selçuk İnan referansıyla sürpriz transfer: Dries Mertens’in alternatifi Süper Lig’de bulundu!

Galatasaray’da Dries Mertens sonrası için Selçuk İnan’ın eski öğrencisi Kacper Kozlowski gündeme alındı. Galatasaray yönetimi; an itibarıyla Dries Mertens’in ayrılığına hazırlanırken, Süper Lig’de forma giyen Selçuk İnan’ın eski öğrencisi Kacper Kozlowski için de transfer planlamalarına başladı.

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Galatasaray’da Selçuk İnan referansıyla sürpriz transfer: Dries Mertens’in alternatifi Süper Lig’de bulundu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 17:43

Galatasaray’da Selçuk İnan referansıyla Dries Mertens’in yerine Kacper Kozlowski transferi düşünülüyor. Selçuk İnan yönetiminde Süper Lig’de iyi bir performans gösteren Kacper Kozlowski, Galatasaray yönetiminin Dries Mertens sonrasındaki en önemli yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

GALTASARAY’DA DRIES MERTENS’İN YERİNE SELÇUK İNAN’IN ÖĞRENCİSİ KACPER KOZLOWSKI TRANSFERİ

Galatasaray’da Dries Mertens’in ayrılığı resmiyet kazanırken, yeni sezon için de çalışmalar başladı. Galatasaray yönetimi an itibarıyla, Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Gaziantep FK’da iyi performanslar gösteren Kacper Kozlowski’yi transfer listesine aldı! Selçuk İnan’ın ekibinde tempolu oyunlar oynayan ve Gaziantep FK’nın Süper Lig’de kalmasında başroldeki isimlerden olan Kacper Kozlowski, yetenek potansiyeliyle de önemli bir yatırım olarak ayrıca öne çıktı.

Galatasaray’da Selçuk İnan referansıyla sürpriz transfer: Dries Mertens’in alternatifi Süper Lig’de bulundu!

GALATASARAY’IN İSTEDİĞİ KACPER KOZLOWSKI İÇİN 11 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Galatasaray’ın transfer listesindeki Kacper Kozlowski’yi önemli bir yatırım olarak gören Brighton, 2022 kış transfer döneminde Polonyalı 10 numara için tam 11 milyon Euro bonservis ödemiş ama oyuncunun gelişiminden memnun olmayarak ilerleyen yıllarda yolları ayırmıştı.

Galatasaray’da Selçuk İnan referansıyla sürpriz transfer: Dries Mertens’in alternatifi Süper Lig’de bulundu!

GALATASARAY’IN YATIRIM HAMLESİ KACPER KOZLOWSKI GAZİANTEP FK’YA UYGUN BİR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Kacper Kozlowski’yi fırsat transferi olarak takıma katan Gaziantep FK, 21 yaşındaki hücumcu için 200 bin Euro bonservis bedeli ödemiş ve 2027 yazına kadar da kontrat imzalamıştı.

Galatasaray’da Selçuk İnan referansıyla sürpriz transfer: Dries Mertens’in alternatifi Süper Lig’de bulundu!

SELÇUK İNAN İLE KACPER KOZLOWSKI PERFORMANSI

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK’da 29 maça çıkan Kacper Kozlowski; yüksek presli oyununa ek olarak, 4 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KOZLOWSKI MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR MU?
Genç yetenek, Polonya A Milli Takımı'nda tam 16 kez forma giydi ve 3 de gol attı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Dries Mertens
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#selçuk inan
#Kacper Kozlowski
#Spor
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