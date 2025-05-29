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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten '5. yıldız yetmez' mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, sarı kırmızılı camianın 25. şampiyonluğu onuruna Galatasaraylı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen kutlamada önemli mesajlar verdi.

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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten '5. yıldız yetmez' mesajı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 00:25

Başkan Özbek; Galatasaray'ın birlik ve sevgi ortamı içinde daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın, kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"5. YILDIZ YETMEZ"

2023-2024 sezonunda kazanılan 25. şampiyonlukla birlikte göğüslerine 5. yıldızı taktıklarını hatırlatan Dursun Özbek, bunun Galatasaray için bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten '5. yıldız yetmez' mesajı!

"Bu bize yetmez. Bizim Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'daki takımları yenme hedefimiz var. Bunu en iyi gösteren takım hep Galatasaray oldu." diyen Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ve Avrupa'da başarı hedefinin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu söyledi. Başkan Özbek; Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarı da öne çıkararak, "Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz." sözleriyle hem camianın öz güvenini hem de şampiyonluk kültürünü vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY AVRUPA'DA NE HEDEFLİYOR?
Son yıllarda Avrupa'da başarısız olan Aslan, gelecek yıl itibarıyla en azından derece yapmak istiyor.
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ETİKETLER
#dursun özbek
#trendyol süper lig
#Galatasaray Haberleri
#Spor
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