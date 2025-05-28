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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın eski golcüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Beşiktaş ile Süper Lig'de iz bırakan Wout Weghorts, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Beşiktaş'taki başarılı performansıyla taraftarlarca çok sevilen Wout Weghorts, Fenerbahçe ve Galatasaray sürecine olumlu yaklaşarak Süper Lig'e yeniden göz kırptı.

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi: Süper Lig'de büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 21:00

Fenerbahçe ve Galatasaray için eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kritiği gündeme geldi. Beşiktaş'taki başarılı performansıyla Manchester United'a transfer olan Wout Weghorts, an itibarıyla Fenerbahçe ya da Galatasaray formasıyla Süper Lig'e dönmek için haber gönderdi.

WOUT WEGHORST İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN SONRA FENERBAHÇE VE GALATASARAY TRANSFERİ

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorts, Süper Lig'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Manchester United'a sansasyonel bir transfer gerçekleştirmişti! Ardından ise İngiltere'de işleri iyi gitmeyen ama Hollanda Milli Takımı'nda etkili olmaya devam eden Wout Weghorts, sırasıyla Hoffenheim ve Ajax formaları giymişti. En nihayetinde ise bu yıl Ajax ile flaş bir şekilde şampiyonluk kaybeden Hollandalı golcü, Süper Lig ihtimalini yeniden gündemine aldı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'a haber gönderdi.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi: Süper Lig'de büyük sürpriz!

WOUT WEGHORST ARA TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ

Beşiktaş sonrasındaki kulüp kariyerinde aradığını bulamayan Wout Weghorts, geçtiğimiz transfer döneminde yine Beşiktaş'a önerilmiş ama siyah beyazlı kulüpten red cevabı almıştı. An itibarıyla ise Fenerbahçe ve Galatasaray rotasyonunda olmaya talip olan Wout Weghorts, Süper Lig'e dönmek için resmen hazır durumda.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi: Süper Lig'de büyük sürpriz!

WOUT WEGHORST İÇİN MENAJERİ DE SÜPER LİG AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Wout Weghorts'un transfer sürecine değinen menajer, deneyimli golcünün Süper Lig için çok uygun olduğunu ve takımların neden değerlendirmediklerini anlayamadıklarını belirtmişti.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi: Süper Lig'de büyük sürpriz!

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A ÖNERİLEN WOUT WEGHORST'UN AJAX PERFORMANSI

Ajax ile bu sezon 33 maça çıkan Wout Weghorts, 11 gol atmış ve 2 de asist yapmıştı. Ajax'ta genel olarak hamle oyuncusu olarak kullanılan Wout Weghorts, Hollanda ekibinden ayrılmak ve yüksek kontrat ile Süper Lig'de forma giymek istiyor.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

WEGHORST BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATMIŞTI?
32 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş ile 18 maça çıkmış ve 9 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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ETİKETLER
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#Spor
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