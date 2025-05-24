Antalyaspor’da Emre Belözoğlu depremi: Alex De Souza’nın faturasını kesti, beklemeye geçti!

Emre Belözoğlu Antalyaspor’unda, Alex De Souza için kurulan takımın faturası kesildi. Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un gelecek sezon planları kapsamında Alex De Souza ile Süper Lig'e başlangıç yapan birçok futbolcu için ‘gönderilmeli’ raporu verdi.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor’da, Alex De Souza’dan kalan takımla ilgili karar çıktı. Esasen ise Alex De Souza’nın da memnun olmadığı kadro, Emre Belözoğlu’ndan da geçer not almadı. Akdeniz ekibinde, Süper Lig için yeni bir yapılanma dönemi başlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU DA ALEX DE SOUZA GİBİ ANTALYASPOR İÇİN FARKLI PLANLAMA İSTEDİ

Antalyaspor’da Alex De Souza’dan sonra Emre Belözoğlu da kadro için yeni planlama istedi. Sezona Alex De Souza ile giriş yapan Antalyaspor’da, Brezilyalı hoca tarafından yönetime eleştiri gelmiş ve bazı transferleri istemediği belirtilmişti. Akabinde ise Emre Belözoğlu ile yola devam eden Antalyaspor’da, sezon sonuyla birlikte yine aynı rapor gündeme geldi! Emre Belözoğlu, aynı Alex De Souza gibi rapor verdi ve Antalyaspor’da yaşanması gereken ayrılıkları belirledi.

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR’UNDA AYRILIK LİSTESİ

Antalyaspor ile Süper Lig’deki yeni sezon için planlamalara başlayan Emre Belözoğlu; Deni Milosevic, Andros Townsend, Kenan Piric, Moussa Djenepo, Adolfo Gaich ve Ramzi Safouri için ‘ayrılmalılar’ görüşü bildirdi.

ALEX DE SOUZA DA ANTALYASPOR’DA AYNI FATURAYI KESMİŞTİ

Emre Belözoğlu öncesinde Alex De Souza da aynı şekilde kadrodan memnun olmamış ve birçok futbolcu ile yolların ayrılmasını istemişti.

EMRE BELÖZOĞLU VE ANTALYASPOR SÜRECİ

Alex De Souza ile istediği performansı yakalayamayan Antalyaspor, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte daha net bir oyun oynamaya başlamış ve rahat bir şekilde Süper Lig’de kalmayı garantilemişti.