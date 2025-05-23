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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke Beşiktaş’ın golcüsünü istiyor: Trabzonspor’da Simon Banza’nın alternatifi bulundu!

Trabzonspor’da Simon Banza’nın yerine Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy transferi gündeme geldi ve Fatih Tekke’den de sürpriz hamleye onay çıktı. Simon Banza’nın yüksek maliyeti sebebiyle Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Semih Kılıçsoy’u transfer listesine alan Trabzonspor, Fatih Tekke’nin de olumlu raporuyla birlikte planlamalara başladı.

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Fatih Tekke Beşiktaş’ın golcüsünü istiyor: Trabzonspor’da Simon Banza’nın alternatifi bulundu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:41

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’den, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy için Simon Banza kritiği geldi. Simon Banza’nın bonservisi için Braga ile anlaşamayan Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke’nin şampiyonluk kadrosu için Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Semih Kılıçsoy’a yöneldi.

FATİH TEKKE’NİN TRABZONSPOR’UNDA BEŞİKTAŞLI SEMİH KILIÇSOY TRANSFERİ

Trabzonspor yönetimi; Fatih Tekke’ye şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalara devam ederken, Simon Banza’nın alternatifi olarak da Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy öne çıktı. Beşiktaş tarafından gözden çıkarılan ve gelecek yaz gönderilmek istenen Semih Kılıçsoy, an itibarıyla Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’da en kritik takviyelerden biri olarak görülüyor. Semih Kılıçsoy’un çok yetenekli olduğunu ama Beşiktaş’taki yapılanmada yer bulamayacağını gözeten Trabzonspor yönetimi, genç golcü için transfer planlamalarına başladı.

Fatih Tekke Beşiktaş’ın golcüsünü istiyor: Trabzonspor’da Simon Banza’nın alternatifi bulundu!

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDEKİ TRABZONSPOR’A SIMON BANZA YERİNE SEMİH KILIÇSOY

Simon Banza’yı sezon başında Braga’dan kiralayan ve performansından çok memnun kalan Trabzonspor, Braga ile masaya oturdu ama mali olarak orta noktada buluşamadı! Simon Banza için yüksek meblağların konuşulduğu transfer sürecinde, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’u satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, an itibarıyla nabız yoklamaya başladı.

Fatih Tekke Beşiktaş’ın golcüsünü istiyor: Trabzonspor’da Simon Banza’nın alternatifi bulundu!

TRABZONSPOR’UN İSTEDİĞİ SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ’TA GÖZDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş; Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir yapılanma dönemine girerken, Semih Kılıçsoy’u da gönderilecekler listesine koymuştu.

Fatih Tekke Beşiktaş’ın golcüsünü istiyor: Trabzonspor’da Simon Banza’nın alternatifi bulundu!

SEMİH KILIÇSOY’UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 44 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asist katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
19 yaşındaki yeteneğin, güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
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#Beşiktaş Transfer
#Simon Banza
#Transfer Haberleri
#Spor
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