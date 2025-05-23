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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu krizi: Yönetimden kritik kaleci kararı!

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi; Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'na rağmen, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi için nabız yokluyor.

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Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu krizi: Yönetimden kritik kaleci kararı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 00:14

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a rağmen, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır gündemde yer tutuyor. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılma ihtimalini gözeten Beşiktaş yönetimi, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'na rağmen bu transferi gerçekleştirmek ve kadrodaki kalecilerle de yolları ayırmak istiyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu krizi: Yönetimden kritik kaleci kararı!

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU'NA RAĞMEN TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ

Beşiktaş yönetiminden an itibarıyla kritik bir kaleci kararı geldi. Beşiktaş kadrosundaki Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun istikrar sürecini ele alan yönetim, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için ayrıca transfer planları yapmaya başladı! Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın Karadeniz ekibinden ayrılıp ayrılmayacağını yakından takip eden Beşiktaş, milli eldivene imza attırmak ve kaleyi uzun yıllar Uğurcan Çakır'a emanet etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu krizi: Yönetimden kritik kaleci kararı!

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU KRİZİ

Beşiktaş yönetimi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isterken, Uğurcan Çakır transferine dahil olarak da adeta ters köşe yaptı. Halihazırda Mert Günok'un kontratını yenilemeyi düşünmeyen siyah beyazlı yöneticiler, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına izin vermek için ise ince hesaplara girişti. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle birlikte direkt olarak Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekecek olan Kartal, ardından gelecek süreçte ise sürpriz vedalar yaşanmasını sağlayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu krizi: Yönetimden kritik kaleci kararı!

BEŞİKTAŞ'TA TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNİN KRİTİĞİ YAPILIYOR

Transfer sürecini Uğurcan Çakır'a göre şekillendiren Beşiktaş, milli kalecinin kadroya katılamaması durumundaysa Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile devam etme konusunda da flaş bir eylemde bulunacak. Esasen ise önümüzdeki yaz Uğurcan Çakır olmasa dahi tecrübeli bir eldivenle anlaşmak isteyen Beşiktaş, sürece göre Mert Günok ve Ersin Destanoğlu isimlerinden en az birine veda etme niyetinde.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Siyah beyazlı yönetim, kadroda ciddi bir yapılanma gerçekleştirecek ve sürpriz vedalara imza atacak.
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