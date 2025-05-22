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 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay'lı Sivasspor küme düştü: Süper Lig'de şike için hukuki süreç başladı!

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor Süper Lig'den düşerken, gündeme şike iddiası geldi. Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor'un küme düşmemesi gerektiğini düşünen kırmızı beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK-Alanyaspor maçını hedef gösterdi ve hukuki süreç başlattı.

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Rıza Çalımbay'lı Sivasspor küme düştü: Süper Lig'de şike için hukuki süreç başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 22:14

Rıza Çalımbay Sivasspor'unda flaş bir gelişme yaşandı. Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor; Süper Lig'den küme düşerken, Sivasspor'un taraftar grubu Kırmızı Duvar ise hukuki bir süreç başlattı ve Süper Lig'de şike olduğu iddiasını gündeme taşıdı.

RIZA ÇALIMBAY YÖNETİMİNDEKİ SİVASSPOR'DA TARAFTARLARDAN ŞİKE İDDİASI GELDİ

Rıza Çalımbay ile aradığını bulamayan Sivasspor, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor ile birlikte Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer almıştı. Akabinde ise Sivasspor taraftar grubu Kırmızı Duvar, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gaziantep FK-Alanyaspor maçı için şike yapıldığı iddiasını öne sürdü! Kırmızı beyazlı taraftarlar, Alanyaspor galibiyetiyle biten maçta pek çok olağanüstü durum olduğunu ve Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un bu süreçte gözden çıkarıldığını belirtti. Ayrıca Kırmızı Duvar, an itibarıyla savcılığa başvuru yaptıklarını da açıkladı!

Rıza Çalımbay'lı Sivasspor küme düştü: Süper Lig'de şike için hukuki süreç başladı!

SİVASSPORLU TARAFTAR GRUBUNDAN AÇIKLAMA

"09.05.2025 tarihinde oynanan ve Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona eren Gaziantep FK-Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin ciddi şüpheler ve kamu vicdanını rahatsız eden gelişmeler tarafımızca dikkatle incelenmiştir. Gaziantep FK'nın yediği gol başta olmak üzere, maçta sergilenen olağandışı performanslar söz konusu müsabakanın sportif rekabet ilkelerine aykırı şekilde sonuçlandığına dair güçlü bir kanaat oluşturmuştur. Kırmızı Duvar Taraftar Grubu olarak, kulübümüzün ve Türk futbolunun adaletli, şeffaf ve dürüst bir zeminde ilerlemesi gerektiğine olan inancımızla; ilgili maç hakkında şike şüphesi nedeniyle yasal süreç başlatmış bulunmaktayız. Müsabakaya dair elimizdeki bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulunarak şike iddiası hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Sivasspor taraftarının sesi olarak, kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacak, adalet için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Rıza Çalımbay'lı Sivasspor küme düştü: Süper Lig'de şike için hukuki süreç başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'UNDA KİM ELEŞTİRİLMİŞTİ?
Rey Manaj, formanın hakkını vermediği gerekçesiyle Rıza Çalımbay tarafından sert bir dille uyarılmıştı.
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ETİKETLER
#sivasspor
#Süper Lig 2025-2026
#şike iddiası
#Spor
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