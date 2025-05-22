Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından Sebastian Szymanski için 'ayrılık' kararı verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, an itibarıyla Sebastian Szymanski'nin biletini kesti ve transfer hesapları başladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski için flaş bir karar geldi. Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamalarını yürüten Jose Mourinho, Sebastian Szymanski ile yola devam etmek istemediğini yönetime resmen iletti.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN TRANSFER RAPORU

Fenerbahçe'nin hücum hattının sınıfı geçemediği süreçte, Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski için 'ayrılık' kararı geldi! Sebastian Szymanski; orta sahada çok mücadele etmesine rağmen gol yollarındaki yanlış tercihleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Jose Mourinho da o bölgeye 'teknik kapasitesi yüksek' bir oyuncu transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadro planlamasını yürüten Portekizli hoca; Sebastian Szymanski transferinin önünü açarken, hangi profilde futbolcular istediğini de sarı lacivertli yönetime iletti.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI TRANSFERİ İÇİN 14 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Sebastian Szymanski, 14 milyon Euro civarlarında bir teklifle birlikte gelecek yaz döneminde Türkiye'den ayrılacak. Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski transferinin pazarlıkları için menajerlik sürecini de başlattı.

FENERBAHÇELİ SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN TRANSFERDE TALİPLER VAR

Sebastian Szymanski an itibarıyla Avrupa ekiplerinin transfer listelerinde yer alırken, gelecek yaz dönemiyle birlikte de ayrılık sürecinin tamamlanması bekleniyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 51 maça çıkan Sebastian Szymanski, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.