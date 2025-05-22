Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından Sebastian Szymanski için 'ayrılık' kararı verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, an itibarıyla Sebastian Szymanski'nin biletini kesti ve transfer hesapları başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 21:16

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski için flaş bir karar geldi. Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamalarını yürüten Jose Mourinho, Sebastian Szymanski ile yola devam etmek istemediğini yönetime resmen iletti.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN TRANSFER RAPORU

Fenerbahçe'nin hücum hattının sınıfı geçemediği süreçte, Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski için 'ayrılık' kararı geldi! Sebastian Szymanski; orta sahada çok mücadele etmesine rağmen gol yollarındaki yanlış tercihleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Jose Mourinho da o bölgeye 'teknik kapasitesi yüksek' bir oyuncu transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadro planlamasını yürüten Portekizli hoca; Sebastian Szymanski transferinin önünü açarken, hangi profilde futbolcular istediğini de sarı lacivertli yönetime iletti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI TRANSFERİ İÇİN 14 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Sebastian Szymanski, 14 milyon Euro civarlarında bir teklifle birlikte gelecek yaz döneminde Türkiye'den ayrılacak. Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski transferinin pazarlıkları için menajerlik sürecini de başlattı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

FENERBAHÇELİ SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN TRANSFERDE TALİPLER VAR

Sebastian Szymanski an itibarıyla Avrupa ekiplerinin transfer listelerinde yer alırken, gelecek yaz dönemiyle birlikte de ayrılık sürecinin tamamlanması bekleniyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 51 maça çıkan Sebastian Szymanski, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

POLONYALI ORTA SAHA NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin kritik maçlarında çok önemli pozisyonlar harcamış ve camiada soru işaretlerine sebep olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha çıktı: Aziz Yıldırım beklerken ters köşe geldi!
Abdülkadir Ömür transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de sürpriz hamle!
ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#sebastian szymanski
#sebastian szymanski
#Ayrılık Iddiaları
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.