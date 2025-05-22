Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Skor katkısı çok tartışılıyordu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından Sebastian Szymanski için 'ayrılık' kararı verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, an itibarıyla Sebastian Szymanski'nin biletini kesti ve transfer hesapları başladı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski için flaş bir karar geldi. Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamalarını yürüten Jose Mourinho, Sebastian Szymanski ile yola devam etmek istemediğini yönetime resmen iletti.
Fenerbahçe'nin hücum hattının sınıfı geçemediği süreçte, Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski için 'ayrılık' kararı geldi! Sebastian Szymanski; orta sahada çok mücadele etmesine rağmen gol yollarındaki yanlış tercihleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Jose Mourinho da o bölgeye 'teknik kapasitesi yüksek' bir oyuncu transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadro planlamasını yürüten Portekizli hoca; Sebastian Szymanski transferinin önünü açarken, hangi profilde futbolcular istediğini de sarı lacivertli yönetime iletti.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Sebastian Szymanski, 14 milyon Euro civarlarında bir teklifle birlikte gelecek yaz döneminde Türkiye'den ayrılacak. Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski transferinin pazarlıkları için menajerlik sürecini de başlattı.
Sebastian Szymanski an itibarıyla Avrupa ekiplerinin transfer listelerinde yer alırken, gelecek yaz dönemiyle birlikte de ayrılık sürecinin tamamlanması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 51 maça çıkan Sebastian Szymanski, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.