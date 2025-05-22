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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha çıktı: Aziz Yıldırım beklerken ters köşe geldi!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçime gideceği süreçte yeni bir rakip daha netleşti. Sports Digitale'de süreci anlatan Yağız Sabuncuoğlu, Sadettin Saran'ın da Ali Koç'a karşı başkanlığa aday olacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha çıktı: Aziz Yıldırım beklerken ters köşe geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 20:42

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık için seçim kararı aldığı süreçte, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'dan sonra Sadettin Saran zirvesi yaşandı. Dün kendi yönetim kuruluyla görüşmeler yapan Sadettin Saran, flaş bir karar aldı ve sandıkta Ali Koç'un karşısına çıkarak Fenerbahçe başkanı olmaya hazırlanmaya başladı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha çıktı: Aziz Yıldırım beklerken ters köşe geldi!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'A KARŞI SADETTİN SARAN DA BAŞKANLIK İÇİN ADAY OLACAK

Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki sıkıntılı yıllarından sonra, önümüzdeki Eylül ayı için seçim kararı alınmıştı. Halihazırda Ali Koç'a karşı Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıklarını duyurduğu süreçte, şimdi de Sadettin Saran ismi ön plana çıktı! Fenerbahçe için daha önce de adaylığını öne süren ama sonra Ali Koç'tan dolayı beklemek istediğini belirten Sadettin Saran, artık fikir değiştirdi ve Eylül ya da başka bir ay olmasına bakmaksızın başkanlık yoluna talip olmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha çıktı: Aziz Yıldırım beklerken ters köşe geldi!

SADETTİN SARAN'IN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLIĞINI YAKIN ZAMANDA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Sadettin Saran; şu an için seçimde nasıl bir yol izleyeceklerini değerlendirirken, yönetime çıkacağı ekiple hemfikir olduktan sonra da resmen adaylığını açıklayacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a bir rakip daha çıktı: Aziz Yıldırım beklerken ters köşe geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

SADETTİN SARAN ÖNCEKİ ADAYLIK SÜRECİNDE HANGİ HOCAYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ?
Fenerbahçe başkanı olmak için birkaç kez girişimde bulunan başarılı iş insanı, Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istemişti.
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ETİKETLER
#ali koç
#Aziz Yıldırım
#başkanlık seçimi
#saddetin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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