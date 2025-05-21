Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra transferi için resmi açıklama

Transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Gaoussou Diarra oldu. İstanbulspor'da forma giyen Malili futbolcuyla ilgili transfer iddialarına ilişkin siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışı için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta sürpriz bir oyuncu gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin, 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra ile transfer konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaş'ın Diarra'yı transfer edeceği yönünde çıkan haberler, yıldız oyuncu bekleyen siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Pek çok taraftar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN DIARRA AÇIKLAMASI

Ancak transfer iddiaları üzerine Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Diarra ile ilgili transfer haberleri yalanlandı. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Taraftarlara da uyarıda bulunulan açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı oluşturmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz" denildi.