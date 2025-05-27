Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığı için açıklama!

Emre Belözoğlu için Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den açıklamalar geldi. Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor ile görüşeceği iddialarına ilişkin sert bir çıkış yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, süreci doğru bulmadığını belirtti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Antalyaspor'un gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Sinan Boztepe, Emre Belözoğlu ve ayrılık iddialarından rahatsız olduğunu ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN SİNAN BOZTEPE'DEN NET CEVAP

"Alex De Souza sonrasında Emre hocayla anlaştık ve iyi bir dönem geçirdik. Kulübü zor şartlar altında yönetiyoruz. Yaklaşık 33 milyon Euro borcumuz var ve gelirlerimize de el konulmuş durumda. Süreç böyleyken, sürekli 'futbolu düzeltmekten' bahseden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın yaklaşımını etik bulmuyorum. Basından gelişmeleri duydum ve açıklama yapmak istedim. İnşallah haberler doğru değildir. Emre Belözoğlu ile sözleşmemiz devam ediyor."