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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya resmen veda: "Avrupa'da takım çalıştıramaz!"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho süreci için Hakan Bilal Kutlualp'ten flaş açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin başkan adaylarından olan Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç yönetiminin Jose Mourinho'yu göndereceğini duyurdu.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya resmen veda:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 20:36

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin sonuna gelindi. YouTube'da Burak Güngör'e konuşan Hakan Bilal Kutlualp, ne kendisinin ne de mevcut yönetimin Jose Mourinho ile devam etmeyeceğini anlattı. An itibarıyla Fenerbahçe'de, yakın zamanda resmi açıklama yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Jose Mourinho hakkında net konuşan Hakan Bilal Kutlualp, "Göreve geldiğim gibi Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin birlikteliği sona erecek. Zaten Ali Koç yönetimi de ayrılık hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho'nun Avrupa'da çalışma şansı yok artık! Muhtemelen Suudi Arabistan'a gidecek. Açıkçası, giderken buradan bir şeyler götürmeye çalışıyor." dedi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya resmen veda: "Avrupa'da takım çalıştıramaz!"

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN YERİNE ALMAN HOCA

"Almanlar çalışkan, disiplinli oluyorlar. Alman ekolünü tercih edeceğim. Fenerbahçe'de son 20 senede çalışmış en iyi teknik direktör Daum. Ofansif oynatan, çok golü düşünen bir teknik direktör istiyorum."

AZİZ YILDIRIM KRİTİĞİ

"Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünerek Aziz Yıldırım ile görüşürüm, aday olmak isterse de başkanlıktan çekilmeyi düşünürüm."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya resmen veda: "Avrupa'da takım çalıştıramaz!"

İMZA SÜRECİ NASIL GİDİYOR?

Son olarak da imza konusuna değinen Kutlualp, "İmza sayıları çok iyi seviyede. 1 hafta içinde tamamlanmasını bekliyorum. Ay başı teslim edeceğiz." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA BAŞKAN ADAYI VAR MI?
Mahmut Uslu da Ali Koç karşısında rakip olacağını açıklamıştı.
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ETİKETLER
#ali koç
#jose mourinho
#Ayrılık Iddiaları
#Hakan Bilal Kutlualp
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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