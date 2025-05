Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

Fenerbahçe Beko, ilk olarak Ülker Salonu'nda kutlamalara başladı. Avrupa şampiyonu temsilcimiz, akabindeki süreçte ise otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru hareket etti.

FENERBAHÇE BEKO'DA KOÇ SARAS'TAN AÇIKLAMALAR

"Final sonrası son 48 saati coşkulu geçirmişken şu an neden gelecek sezonu düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Taraftarlar her zaman çok büyük destek oldular. Abu Dabi'de de bizimle beraberlerdi. Bundan sonra taraftar hakkındaki soruları yasaklıyorum. Çünkü onları zaten çok seviyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir parçam oldu. Dil süreci ilerledikçe de her şey daha da bütünleşecek. Kırılma anı ocak ayı diyebilirim. Efes ile maçımız vardı ve güzel bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki seneyi ise henüz düşünme fırsatım olmadı çünkü çok eğlendik. Daha Türkiye Ligi var."

MVP TEK BİR ŞEY İSTEDİ: YOUTUBE'A GELİN

Final Four'un en değerli oyuncusu seçilen Nigel Hayes Davis, "YouTube kanalım var. Onu büyütmeye çalışıyorum. Herkesin abone olmasını bekliyorum. Çarşamba gününden itibaren her şeyi videoya aldım. Bunları herkesle paylaşmak çok güzel olacak." dedi.

DEVON HALL ÇILGINLIKTAN BAHSETTİ

"Bizim için harika oldu. Bizi çok iyi desteklediler ve çok iyi bir performans ortaya koyduk. Şimdi taraftarımızla birlikte bunu kutlayacağız. Taraftarımıza minnettarız. Final Four'da her yerde sarı lacivert formalı insanlar vardı. Sezon boyunca bizi desteklediler. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Çok net bir bilgim yok ama son EuroLeague şampiyonluğunda ortamın ne kadar çılgın olduğunu söylediler. Şimdi oraya gitmek için sabırsızlanıyorum."

KAPTAN MELİH MAHMUTOĞLU'NDAN ANLAMLI SÖZLER

"Ne mutlu bana. Fenerbahçe ile ikinci kez bu kupayı kaldırmak ve ülkemize bu kupayı kazandırmak, benim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli ve önemli. Gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hep kupa. Saras için de çok mutluyum. Senelerdir şampiyonluğu hak ediyordu. Fenerbahçe'de bunu yaşaması bizim için çok sevindirici. İnşallah seneye de bize kazanmak nasip olur."

FENERBAHÇE OTOBÜSÜ BAĞDAT CADDESİ'NDE

Ülker Salonu'nda fotoğraf çekimi ve röportajlar tamamlandı. Takım, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne geçti.

