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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

Fenerbahçe Beko'da THY EuroLeague şampiyonluğunun kutlamaları başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonluğunun coşkusunu taraftarıyla beraber kutlamak amacıyla özel bir organizasyon düzenledi.

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Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 19:13

Fenerbahçe Beko, ilk olarak Ülker Salonu'nda kutlamalara başladı. Avrupa şampiyonu temsilcimiz, akabindeki süreçte ise otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru hareket etti.

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

FENERBAHÇE BEKO'DA KOÇ SARAS'TAN AÇIKLAMALAR

"Final sonrası son 48 saati coşkulu geçirmişken şu an neden gelecek sezonu düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Taraftarlar her zaman çok büyük destek oldular. Abu Dabi'de de bizimle beraberlerdi. Bundan sonra taraftar hakkındaki soruları yasaklıyorum. Çünkü onları zaten çok seviyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir parçam oldu. Dil süreci ilerledikçe de her şey daha da bütünleşecek. Kırılma anı ocak ayı diyebilirim. Efes ile maçımız vardı ve güzel bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki seneyi ise henüz düşünme fırsatım olmadı çünkü çok eğlendik. Daha Türkiye Ligi var."

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

MVP TEK BİR ŞEY İSTEDİ: YOUTUBE'A GELİN

Final Four'un en değerli oyuncusu seçilen Nigel Hayes Davis, "YouTube kanalım var. Onu büyütmeye çalışıyorum. Herkesin abone olmasını bekliyorum. Çarşamba gününden itibaren her şeyi videoya aldım. Bunları herkesle paylaşmak çok güzel olacak." dedi.

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

DEVON HALL ÇILGINLIKTAN BAHSETTİ

"Bizim için harika oldu. Bizi çok iyi desteklediler ve çok iyi bir performans ortaya koyduk. Şimdi taraftarımızla birlikte bunu kutlayacağız. Taraftarımıza minnettarız. Final Four'da her yerde sarı lacivert formalı insanlar vardı. Sezon boyunca bizi desteklediler. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Çok net bir bilgim yok ama son EuroLeague şampiyonluğunda ortamın ne kadar çılgın olduğunu söylediler. Şimdi oraya gitmek için sabırsızlanıyorum."

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

KAPTAN MELİH MAHMUTOĞLU'NDAN ANLAMLI SÖZLER

"Ne mutlu bana. Fenerbahçe ile ikinci kez bu kupayı kaldırmak ve ülkemize bu kupayı kazandırmak, benim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli ve önemli. Gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hep kupa. Saras için de çok mutluyum. Senelerdir şampiyonluğu hak ediyordu. Fenerbahçe'de bunu yaşaması bizim için çok sevindirici. İnşallah seneye de bize kazanmak nasip olur."

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

FENERBAHÇE OTOBÜSÜ BAĞDAT CADDESİ'NDE

Ülker Salonu'nda fotoğraf çekimi ve röportajlar tamamlandı. Takım, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne geçti.

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!
Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!
Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!
Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonluğunu kutluyor: Takım Bağdat Caddesi'nde!

https://x.com/FBBasketbol/status/1927380641915514979

https://x.com/FBBasketbol/status/1927383508986552753

https://x.com/FBBasketbol/status/1927385896136978821

https://x.com/FBBasketbol/status/1927389828917641433

https://x.com/FBBasketbol/status/1927391797317095920

https://x.com/FBBasketbol/status/1927396028241625220

Sıkça Sorulan Sorular

TEMSİLCİMİZ FINAL FOUR'DA KİMLERLE OYNADI?
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Monaco'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#thy euroleague
#Thy Avrupa Ligi
#Avrupa Şampiyonluğu
#Spor
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