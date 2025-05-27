Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdular: Galatasaray 20 milyon Euro zararda!

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan transfer olduğu Benfica’da çok başarılı bir performans gösterdi ve an itibarıyla ise Galatasaray sonrasında Benfica’da da kendini ispatlayan Kerem Aktürkoğlu için; 45 milyon Euroluk transfer kritiği duyuruldu, işte tüm detaylar.

Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray ile yakaladığı çıkış Benfica ile de devam ediyor. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu; Galatasaray’dan 12 milyon Euroya transfer olduğu Benfica’da, artık bir seviye daha atlamaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE GALATASARAY’IN 20 MİLYON EUROLUK ZARARI

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile Avrupa devleri temasa geçerken, Portekiz ekibi de bonservis bedelini 45 milyon Euro olarak belirledi. Dış basının haberine göre Kerem Aktürkoğlu’nu uzun zamandır izleyen Premier Lig ekipleri, 45 milyon Euroluk transfer maliyetine olumlu yaklaştı! Akabinde ise yaşananlardan hareketle, Galatasaray’ın 12 milyon Euroya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu sürecindeki zararı 20 milyon Euro olarak ortaya çıktı. Maaş faktörünü ve sonraki satış payını ayırdıktan sonra kalan bu miktar, Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu transferinde aceleci davrandığı konusunu da gündeme getirdi.

GALATASARAY’IN KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE EK MADDE

Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayırırken sonraki transfer için %10 maddesi koyan Galatasaray, Benfica’nın 45 milyon Euroluk anlaşmayı tamamlamasıyla birlikte 4.5 milyon Euro ek gelir elde edecek. Tabii genel çerçevede bu planlama, Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nu aynı Sacha Boey’de olduğu gibi direkt büyük takımlara satmasına göre zarara sebep olmuş olacak.

GALATASARAY KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE NEDEN ZARAR ETTİ?

Kerem Aktürkoğlu’nu direkt devlere satma organizasyonunu devreye sokmayan Galatasaray, Benfica tercihiyle birlikte ‘aracı’ kapsayan bir süreç tasarlamış ve büyük miktardaki kâr payını Portekiz ekibinin planlamasına bırakmıştı.

GALATASARAY’DAN SONRA KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BAŞARILI PERFORMANSI DEVAM ETTİ

Benfica formasıyla 49 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik önemli bir katkı sağladı.