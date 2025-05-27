Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğu için kutlamaları başlarken, Tarık Biberovic ise NBA sürecini itiraf etti. Ayrıca koç Saras için övgülerde bulunan Tarık Biberovic, teklifler aldığını belirtti.

FENERBAHÇELİ TARIK BİBEROCIC VE NBA'E TRANSFERİ

"NBA konusunda çok konuşmak istemiyorum. Tabii ki teklifler var. En iyisi hangisi bakacağız. Ama şimdi konuşmam doğru değil. Bir kupa daha kazanmamız gerekiyor. 3 kupa kazanmamız gerekiyor bu sezon. Saras'ın gelişiyle birlikte istikrarlı fırsat bulmaya ve kendimi göstermeye başladım. Ne zaman konuşursak, kaliteli bir şekilde konuşuyor. Az ve öz konuşur ya insanlar, öyle. Bana çok yardımcı oluyor. Beni geliştirmeye devam ediyor. Geçen gün de konuştuk. Ben de onları not alıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim."