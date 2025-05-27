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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe Beko'nun parlayan yıldızlarından Tarık Biberovic, an itibarıyla NBA yolunda. Fenerbahçe Beko ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Tarık Biberovic, NBA ve transfer sürecini bizzat kendisi açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Resmi açıklama geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 18:44

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğu için kutlamaları başlarken, Tarık Biberovic ise NBA sürecini itiraf etti. Ayrıca koç Saras için övgülerde bulunan Tarık Biberovic, teklifler aldığını belirtti.

Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Resmi açıklama geldi!

FENERBAHÇELİ TARIK BİBEROCIC VE NBA'E TRANSFERİ

"NBA konusunda çok konuşmak istemiyorum. Tabii ki teklifler var. En iyisi hangisi bakacağız. Ama şimdi konuşmam doğru değil. Bir kupa daha kazanmamız gerekiyor. 3 kupa kazanmamız gerekiyor bu sezon. Saras'ın gelişiyle birlikte istikrarlı fırsat bulmaya ve kendimi göstermeye başladım. Ne zaman konuşursak, kaliteli bir şekilde konuşuyor. Az ve öz konuşur ya insanlar, öyle. Bana çok yardımcı oluyor. Beni geliştirmeye devam ediyor. Geçen gün de konuştuk. Ben de onları not alıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim."

Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Resmi açıklama geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA ŞAMPİYONU OLURKEN FİNALDE KİMİ DEVİRMİŞTİ?
Temsilcimiz, Monaco karşısında galip gelmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Transfer Haberleri
#Tarık Biberovic
#nba transfer
#Spor
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