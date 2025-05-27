Yıldız Holding'de büyük Fenerbahçe kutlaması! Murat Ülker pasta kesti

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonluğu, uzun yıllardır sarı lacivertli kulübün yanında olan Yıldız Holding’de büyük sevinçle karşılandı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de oynanan finalde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe’nin başarısı, holdingin Çamlıca’daki merkezinde kutlandı.

BAŞARILARDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Kutlamaya, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ev sahipliği yaptı. Ülker ailesinin basketbola olan desteği, 1993 yılında Ülkerspor’la başlamış; 2006-2015 yılları arasında ise Fenerbahçe Ülker adıyla devam etmişti. Bu dönemde Ülkerspor 4 Türkiye Ligi, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası kazanırken, Fenerbahçe Ülker de 3 Türkiye Ligi, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 Türkiye Kupası zaferi elde etti.

İLK KUPADA DA BAŞROLDEYDİ

Fenerbahçe’nin 2012 yılında açılan Ülker Sports Arena ile ivme kazanan Avrupa hedefi, 2015’teki ilk Final Four ve 2016’daki finalle perçinlenmişti. 2017’de kazanılan Türkiye’nin ilk EuroLeague şampiyonluğunda da Ülker Metro ana sponsor olarak kulübün yanında yer aldı.

KUPALI PASTALI KUTLAMA

Sarı lacivertlilerin ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü olması, Yıldız Holding ile süregelen iş birliğinin sembolik bir zaferi olarak değerlendirildi. Kutlamalar sırasında, 2017 yılında kazanılan ilk EuroLeague kupası da sergilenirken, başarı pastası da kesildi.

