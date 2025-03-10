Antalyaspor'da imzalar atıldı! Hollandalı orta saha hamlesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Sander van de Streek ile yeni sözleşme imzalandı. Hollandalı orta saha, en az 1 yıl daha Antalyaspor forması giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, iç transferle ilgili önemli bir adım atıldı. Hollandalı Sander van de Streek'in performansından memnun olan Antalyaspor, oyuncuyla devam etme kararı aldı.

ANTALYASPOR'DA İÇ TRANSFER TAMAMLANDI

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yeni sözleşme özelinde açıklamalar yaptı. Hollandalı oyuncudan memnun olduklarını belirten Boztepe, "İki yıldır bizimle birlikte olan Sander ile 2 yıl (1+1) daha anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

"MUTLUYUM"

İmza attığı için mutlu olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "Eşim ve çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Ben de iki yıl daha takımıma yardım edecek olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.