Trabzonspor'da Şenol Güneş'e veda! Yeni hoca duyuruldu

Trabzonspor'da kötü sonuçlar alan Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bugün yapılan toplantıda Trabzonspor ve Şenol Güneş'in farklı bir planlamayla yola devam etmesi gündeme gelirken, Fatih Tekke ismi de duyuruldu. İşte detaylar.

Trabzonspor'da kritik bir toplantı yapıldı ve Şenol Güneş'e görev değişikliği teklif edildi. Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'in sportif direktörlüğe geçmesini isterken, yeni hoca olarak da Fatih Tekke ismi ön plana çıktı.

TRABZONSPOR'DAN AYRILIK İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık. Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ SONRASINDA FATİH TEKKE DÖNEMİ

Şenol Güneş; Karadeniz ekibindeki teknik adamlık görevine veda ederken, sürecin gelişimine dair Sadi Tekelioğlu'ndan önemli bir bilgi geldi ve yeni hocanın Fatih Tekke olacağını duyurdu. Taraftarların ve camianın Fatih Tekke isminde hemfikir olduğunu belirten Tekelioğlu, anlaşma sürecinin hızlıca tamamlanmasını beklediğini söyledi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1899102439527297121