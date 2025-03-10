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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Şenol Güneş'e veda! Yeni hoca duyuruldu

Trabzonspor'da kötü sonuçlar alan Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bugün yapılan toplantıda Trabzonspor ve Şenol Güneş'in farklı bir planlamayla yola devam etmesi gündeme gelirken, Fatih Tekke ismi de duyuruldu. İşte detaylar.

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Trabzonspor'da Şenol Güneş'e veda! Yeni hoca duyuruldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 18:01

Trabzonspor'da kritik bir toplantı yapıldı ve Şenol Güneş'e görev değişikliği teklif edildi. Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'in sportif direktörlüğe geçmesini isterken, yeni hoca olarak da Fatih Tekke ismi ön plana çıktı.

TRABZONSPOR'DAN AYRILIK İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık. Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ SONRASINDA FATİH TEKKE DÖNEMİ

Şenol Güneş; Karadeniz ekibindeki teknik adamlık görevine veda ederken, sürecin gelişimine dair Sadi Tekelioğlu'ndan önemli bir bilgi geldi ve yeni hocanın Fatih Tekke olacağını duyurdu. Taraftarların ve camianın Fatih Tekke isminde hemfikir olduğunu belirten Tekelioğlu, anlaşma sürecinin hızlıca tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Fatih Tekke: Bugün sadece bir maç kazandık

https://x.com/Trabzonspor/status/1899102439527297121

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TEKKE KİMDİR?
Trabzonspor'un eski futbolcusu Fatih Tekke, camianın sevilen bir ismi olmuş ve daha sonra yurt dışında da oynamıştır. Tekke, futbolculuk kariyerinden sonra ise teknik adamlık sürecine geçmiş ve başarılı dönemler yaşamıştı.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#şenol güneş
#şenol güneş
#fatih tekke
#fatih tekke
#Spor
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