Arda Turan Eyüpspor'dan ayrılıyor mu? Süper Lig'de adres değişikliği: İşte çarpıcı iddia

Arda Turan'ın Eyüpspor'dan ayrılacağı ve Trabzonspor'un başına geçeceği iddia edildi. Şenol Güneş ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, Eyüpspor ile başarılı performans gösteren Arda Turan için devreye girdi.

Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı ve Trabzonspor, Şenol Güneş sonrası için Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı gündemine aldı. Şenol Güneş'i göndermeye hazırlanan Trabzonspor yönetimi, Arda Turan için taraftarın tepkisini ölçüyor.

TRABZONSPOR'DA ARDA TURAN GELİŞMESİ

Trabzonspor'da Şenol Güneş sonrası için temaslar başladı. Eyüpspor ile başarılı bir grafik çizen Arda Turan'a şans vermek isteyen yönetim, taraftarın aşırı tepki verme ihtimalini de göze alarak süreci ağır ilerletiyor. Arda Turan'ın ise anlaşmaya olumlu baktığı ve Trabzonspor'u çalıştırmak istediğini ifade ettiği biliniyor.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Arda Turan konusunda temkinli davranan Trabzonspor, camianın evladı olarak görülen Fatih Tekke ismini de değerlendiriyor. Karadeniz ekibinin, Arda Turan ve Fatih Tekke ikilisinden biriyle anlaşması bekleniyor.