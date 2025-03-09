Trabzonspor'da Şenol Güneş depremi! Başkan Ertuğrul Doğan'dan kritik ayrılık kararı

Trabzonspor'da Şenol Güneş ile kötü gidişat devam ediyor. Son olarak kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da, Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş kritiği yaptığı bir sürece girildi. An itibarıyla başkan Ertuğrul Doğan'ın, deneyimli teknik adamla ayrılığa hazırlandığı İlker Yağcıoğlu tarafından dile getirildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile ilgili kritik bir karar vermek üzere. TRT Spor'da konuya dair açıklamalar yapan İlker Yağcıoğlu, Trabzonspor'un Şenol Güneş ile yola devam etmeyeceğini iddia etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kötü gidişatı değiştirmek için yeni bir karar vermeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ŞENOL GÜNEŞ KARARI

Trendyol Süper Lig'de son 9 sezonun en kötü dönemini yaşayan Trabzonspor'da, eleştiri okları Şenol Güneş'e çevrilmiş durumda! Ligde deplasman galibiyeti olmayan tek takım konumunda olan Karadeniz ekibinde, Şenol Güneş beklentileri karşılayamadı. Şu ana kadar topladığı 32 puanla zirveden uzak kalan bordo mavili ekip, son 9 sezondaki en kötü 25 maçlık dönemini yaşadı. Trabzonspor yönetiminden, deneyimli teknik adamla yolların ayrılması bekleniyor.

"ŞENOL GÜNEŞ VE FUTBOLCULARIN BAĞI KOPTU"

Trabzonspor'daki sıkıntılı sürece dair değerlendirmeler yapan İlker Yağcıoğlu, "Bu saatten sonra artık bu iş Şenol hoca ile devam etmez. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Artık altyapıdan gelip biri de çalıştırabilir ya da başka bir teknik adam da olabilir ama oyuncularla Şenol Güneş arasındaki bağın tamamen koptuğunu düşünüyorum. Sahada giren çıkana ve oyuncuların reaksiyonuna bakıyorsun, orada belli ki o iş bitmiş." ifadelerini kullandı.