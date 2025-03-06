Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Şenol Güneş'ten yıldız futbolcu için sürpriz karar! Trabzonspor'da ayrılık kapıda

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Muhammed Cham'a uyarı geldi. Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın inişli çıkışlı performansından memnun olmayan Şenol Güneş, 'gözden çıkaramayacağımız kimse yok' mesajını verdi. Tecrübeli hoca, önümüzdeki yaz için kritik bir karar vermeyi planlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcu için sürpriz karar! Trabzonspor'da ayrılık kapıda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 17:54

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında Muhammed Cham'ı eleştirdi. Trabzonspor'da 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham'ın istikrarsızlığından yakınan Şenol Güneş, sert bir açıklama yaptı ve ayrılık mesajı verdi.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ'TEN MUHAMMED CHAM KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Muhammed Cham'ın Konyaspor karşısındaki oyununu eleştirdi. Bazen iyi bazen kötü performanslar gösteren Cham'a karşı net bir tavır sergileyen deneyimli teknik adam, "Bazen çok istekli bazen ise hiç tutkusu yok, isteyen bu takımdan ayrılabilir." ifadelerini kullandı. 10 numara pozisyonunda takımın stratejisini direkt etkileyen Cham, yetenekleriyle ön plana çıkmasına rağmen istikrarsızlığıyla da dikkat çekiyor. Avusturyalı hücumcu, Fransa'da da bu eleştirilerin odağında olmuştu.

Muhammed Cham: Benim için öncelik sahada olmak - Futbol

ŞENOL GÜNEŞ YAZIN YENİ BİR YAPILANMAYA GİDEBİLİR

Basın toplantısında Muhammed Cham'ı sert bir şekilde uyaran Güneş'in, gelecek yaz döneminde oyun kurucu olarak başka bir isme yönelebileceği konuşuluyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon özelinde 24 maça çıkan ve 5 gol ile 8 asist yapan Avusturyalı 10 numaranın, tavırlarında değişiklik olup olmayacağına göre sürece karar verilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

MUHAMMED CHAM NEREDEN GELMİŞTİ?
Trabzonspor, 4 milyon Euro bonservis karşılığında Clermont ile anlaşmış ve Cham'ı transfer etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da büyük şanssızlık! Okan Buruk'un tüm planı altüst oldu
Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesine ilk yorum! "Yabancı hakem istiyoruz"
ETİKETLER
#trabzonspor
#şenol güneş
#Transfer Haberleri
#muhammed cham
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.