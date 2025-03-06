Şenol Güneş'ten yıldız futbolcu için sürpriz karar! Trabzonspor'da ayrılık kapıda

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Muhammed Cham'a uyarı geldi. Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın inişli çıkışlı performansından memnun olmayan Şenol Güneş, 'gözden çıkaramayacağımız kimse yok' mesajını verdi. Tecrübeli hoca, önümüzdeki yaz için kritik bir karar vermeyi planlıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında Muhammed Cham'ı eleştirdi. Trabzonspor'da 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham'ın istikrarsızlığından yakınan Şenol Güneş, sert bir açıklama yaptı ve ayrılık mesajı verdi.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ'TEN MUHAMMED CHAM KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Muhammed Cham'ın Konyaspor karşısındaki oyununu eleştirdi. Bazen iyi bazen kötü performanslar gösteren Cham'a karşı net bir tavır sergileyen deneyimli teknik adam, "Bazen çok istekli bazen ise hiç tutkusu yok, isteyen bu takımdan ayrılabilir." ifadelerini kullandı. 10 numara pozisyonunda takımın stratejisini direkt etkileyen Cham, yetenekleriyle ön plana çıkmasına rağmen istikrarsızlığıyla da dikkat çekiyor. Avusturyalı hücumcu, Fransa'da da bu eleştirilerin odağında olmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ YAZIN YENİ BİR YAPILANMAYA GİDEBİLİR

Basın toplantısında Muhammed Cham'ı sert bir şekilde uyaran Güneş'in, gelecek yaz döneminde oyun kurucu olarak başka bir isme yönelebileceği konuşuluyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon özelinde 24 maça çıkan ve 5 gol ile 8 asist yapan Avusturyalı 10 numaranın, tavırlarında değişiklik olup olmayacağına göre sürece karar verilecek.