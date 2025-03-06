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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten altyapı açıklaması! "A Takıma gelecekler"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'un gündemine dair önemli açıklamalar yapan Şenol Güneş, bazı soruların cevabını bulmakta zorlandığını ifade etti, işte kritik ayrıntılar.

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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten altyapı açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 13:24

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin sıkıntılı sezonuna dair açıklamalar yaptı. Gece ve gündüz kadar farklı performansları olduğunu anlatan Şenol Güneş, Trabzonspor olarak esas hedeflerinin Avrupa'ya gidebilmek olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ'TEN BASIN TOPLANTISI

Şenol Güneş sözlerine, "Kupada yolumuza devam ediyoruz ve ligde hedeflediğimizden gerideyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek, karakter, yetenek, ekonomik ve mentâl yatırım ister. A takımın beklentisi şampiyonluk sonrası büyüdüğü için her olumsuz sonuç infiale neden oluyor. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissini verdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dış sahada alınan sonuçlar bize yakışmayan bir durum. Şampiyonluk yarışında geride kaldık, üzerine de 3 ile 5 arasında olacağımızı düşünürken daha da gerilerdeyiz. Başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor. Bu sezona yapılanma dedik ama beklentimiz Avrupa kupaları olduğu için 3 ile 5 arasında bir yer bulabileceğimizde ısrar ediyorum. Son dakikalarda yenilen goller... Almamız gereken puanın altındayız. Deplasmanda oyun hızı ve temposunda düşüklüklerimiz var." açıklamasıyla başladı.

Şenol Güneş Trabzonspor'daki soruna dikkat çekti: "Cevap bulamıyorum" - 5. Foto

KUPADA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

"Hedefimiz kupa şampiyonluğuyla Avrupa'ya gitmek. Yarışan, güçlü bir takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var, bunlar devam ediyor ama aşacak güçteyiz. Nwakaeme'nin sakatlığı var. Cihan'da da öyle. Cihan'ın parmak kırığı vardı. Oynarken ağrısının arttığını söyledi. Ameliyat olacak. Mustafa cezalı. Savic darbe aldı, kupa maçında oynadı ayağında küçük bir çatlak vardı. Oyun başında Banza'nın da sakatlığı oldu. Dışarı alamadık, oynamak istedi. Enis'le Draguş şu anda antrenmanlara çıkıyorlar. Banza ve Savic'in durumuna bakacağız. Zubkov'un gidişatı ise daha iyi. Düz koşularda sorun yok ama topla oynarken sıkıntı yaşıyor. Tim, yeni transferimiz. Daha önce 1 aylık sakatlık geçirmişti. O nüksetti. Şu anda antrenmana çıkacak gibi gözüküyor. Draguş, Enis, Tim iyi. Zubkov, Savic ve Banza'ya bakacağız."

"ALTYAPIDAN OYUNCU ALACAĞIZ"

"Kaybettiğimiz puanlar ne olursa olsun bu imtihanı başaracağımızı düşünüyorum. Beklenti büyük olduğu için takıma inançta sarsıntılar olabilir ama daha güçlü olmalıyız. Bu takımla da en iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Yetkili ve sorumlu benim. Oyuncuların hepsine güveniyorum. Düzeltmek benim işim. Trabzonspor'un bugünü ve geleceği önemlidir. Geçmiş geride kaldı. Bugün alacağımız sonuçlar geleceğe ümit verecektir. Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız. Layık olduğu duruma getireceğiz. Hatay maçını kazanmak istiyoruz. Güç itibariyle kadrosundaki beklentiye cevap veremediği için alt sıralarda kaldı. Güçlü bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılmak zorundayız. Son dakikalarda goller yediğimiz 5 maç, puan kayıplarına sebep oldu. Takımın iyi olması çok önemli. İyi sonuç almadığında altyapısı, taraftarı da etkileniyor. Bu yıl da yapılanmayla birlikte başkanı da heyecanlı gördüğüm için sadece Trabzonspor'u değil şehri de ilgilendiriyor. Bugün 2025, Trabzonspor 2035'i planlamalı. Elimizdeki kadronun sürdürülebilir olması esastır. Altyapıdaki oyuncularımıza destek olacağız, zaten destek veriyoruz. Altyapıdan gelecek oyuncularımız var."

Şenol Güneş Trabzonspor'daki soruna dikkat çekti: "Cevap bulamıyorum" - 9. Foto

"GECEYLE GÜNDÜZ KADAR FARKLIYIZ"

"Geceyle gündüz gibiyiz. Bu sezon her şeyi yaşıyoruz. Çok sık değişiklikler oldu. Seyircinin olumlu katkısı mutlaka vardır. Ya forvette ya da defansta sık sık arayışlarımız oldu. Bu hafta yine defansta değişiklik yapacağız. Sakatlığa, antrenmana, beslenmeye her şeye bağlayabilirsin. Maalesef bunlarla karşılaştık. Bunun cevabını veremediğim için ben de üzgünüm. Kaybettiğimiz tüm maçlarda basit top kayıplarımız var. Bu hatalar, öne gitmede zorluklar yaşatıyor bize ve rakibe pozisyon oluyor. Oyunculara güveniyorum."

MUHAMMED CHAM'A UYARI!

"Bu oyun hayal kırıklığı. Cham'ın kendisine de söyledim. Olumsuzdu. Eksikleri olduğu için söylüyorum. Uyarılarım oldu. Lundstram'la ilgili yine gerektiğinde söyledim. Her oyuncu gidebilir diye de söyledim. Lundstram iyi bir profesyonel. Orta saha olarak alındı. Oyun aklı iyi olduğu için pas yaparak oyunu hızlandırabilecek bir oyuncu."

Şenol Güneş Trabzonspor'daki soruna dikkat çekti: "Cevap bulamıyorum" - 7. Foto

"CEVAP BULAMIYORUM"

"Oyuncular benim oyuncularım. Evladım gibi ama aynı zamanda profesyonel oyuncu. Bir oyuncudan örnek verirken aslında o oyuncu üzerinden pozisyonu anlatmaya çalışıyoruz. Futbolcunun futbolcudan başka dostu yoktur. Ancak kendine destek kadar birbirine de destek olmalıdır. Bütün oyuncularımı seviyorum. Hiçbir oyuncumun sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. İletişim sorunu olduğunu düşünmüyorum. Duygusal kırılmalar olabiliyor. Hiçbir oyuncuyla ilgili olumsuz düşüncem yok. Oyuncuların da olmadığını düşünüyorum, eğer varsa ortaya çıkar. Gizli kalmaz. Trabzonspor'un sıkıntısı şu anda saha sonucudur. Saha sonucu alacak takım kadrosu var. Bunu istikrarlı hale getiremedik. Ben cevap bulamıyorum. Ortalama 1 puan almak bile deplasmanda başarısızlıktır."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?
24 maçta 32 puan toplayan Karadeniz ekibi, lig tablosunda 9. sırada yer alıyor.
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#trabzonspor
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