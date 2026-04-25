Antalyaspor'da Sami Uğurlu, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu! "Son 3 haftanın telafisi yok"

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok" dedi.

Antalyaspor'da Sami Uğurlu, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 23:35

Trendyol 'in 31. haftasının düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile Hesap.com , İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşma, Göztepe'nin ilk yarıda bulduğu gollerle İzmir ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Antalyaspor'da Sami Uğurlu, Göztepe yenilgisinin ardından konuştu! "Son 3 haftanın telafisi yok"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçın ilk yarısında bulduğu gollerle Göztepe, 2-0'lık üstünlük sağladı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 51'e yükseltirken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.
Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu, Göztepe'yi tebrik ederek maçın ilk dakikasında yedikleri gole üzüldüklerini belirtti.
Uğurlu, kalan 3 haftada 6 puan alarak ligde kalmayı hedeflediklerini ve tüm sorumluluğu aldığını ifade etti.
Takımın avantajını kaybettiğini ve rakiplerle aynı puanda olduklarını belirten Uğurlu, pes etmeyeceklerini söyledi.
Antalyaspor'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sami Uğurlu, Göztepe'yi tebrik ederek, "Göztepe takımı özellikle son dönemlerde zaten belki de son 2 senedir oynadığı oyun aslında bütün takımlar tarafından biliniyor. Ancak gerçekten iyi oynuyorlar. Uzun, yüksek toplar orada agresif oyuncular ve düşen topları kazanıp sonuçlandırmak Göztepe'nin en büyük oyun planlarından bir tanesi. Duran toplar, kenar atışlar tabii ki de ayrı bir hikaye. Ancak bir hafta boyunca bunu çalışıp daha maçın 1. dakikası dolmadan böyle bir gol yedik. Aslında bize en çok üzen tarafı ve sonrasında tabii ki de toparlanmak biraz daha zor oldu." diye konuştu.

Oyunun ikinci yarısı özellikle son bölümde pozisyonlara girdiklerini vurgulayan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Ancak böyle kritik, zor maçlarda bizim için hayati önem taşıyan maçlarda çok daha fazla mücadele etmek, daha agresif olmak gerekiyor. Maçın başında bunu yapamadığımızı söyleyebilirim. 3 haftamız var. 3 hayati hafta. Başladığımız yere geri döndük. Avantajımızı kaybettik. 4-5 puanlık avantajımızı kaybettik. Rakiplerimizle aynı puandayız. Rakiplerimizin da kazandığı hafta puan kaybetmek üzerimizdeki yükü artırdı. 5-6 takım düşme hattında ve 3 tanesi düşecek. Her şey bizim elimizde. Bizim alacağımız puanlar geleceğimiz belirleyecek. Bu son 3 haftada galibiyetler çıkartıp ligde kalacağımızı düşünüyorum. Böyle umut ediyorum."

Sami Uğurlu, kalan 3 haftada 6 puan alarak ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi. Takımın başında olduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını aktaran Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk geldiğimiz güne aslında geri döndük. Avantajımızı kaybettik. Ancak biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Oyuncularıma güvenim tabii ki devam ediyor. Ben hayal satmam burada gerçekçi olmak gerekiyor. Takım olarak oynadığımız zaman puanlar alabiliyoruz. Takım kalitesi belli bir seviyede. Mücadele ettiğimizde 11 kişi iyi oynadığımızda iyi işler çıkardık, çıkaracağız. Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok. Alanya maçının telafisi yok. Özellikle Kocaeli maçının telafisi yok. 3 maçta hedefimiz 6 puan. Bu 3 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde tutacak. 2 maçı alıp ligde kalacağız."

