Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor, İzmir'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Göztepe evinde hata yapmadı! İzmir ekibi, Antalyaspor'u 2-0 yendi Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Göztepe, maçın henüz ilk dakikasında Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Göztepe maçı 2-0 kazandı. Göztepe bu sonuçla puanını 51'e yükseltti, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Göztepe, henüz ilk dakikada öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Göztepe, karşılaşmanın 22. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

Konuk ekip Antalyaspor, 36. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanatta Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Antalyaspor, karşılaşmanın 55. dakikasında farkı 1'e indirmeye yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

Antalyaspor, maçın 77. dakikasında bir fırsattan daha yararlanamadı. Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çizgisinden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson'un şutunu kaleci Julian, kornere çeldi.

Antalyaspor, 86. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Boli'nin sol kanattan çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Bünyamin Balcı'nın şutunu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

Maçın kalan bölümünde gol olmadı ve Göztepe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini alarak puanını 51'e yükseltti. Hesap.com Antalyaspor ise ligdeki 17. yenilgisini yaşayarak 28 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise ligde 32. hafta maçında 3 Mayıs Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.