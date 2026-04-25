Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Kayserispor üç maç sonra kazandı! Sarı-kırmızılılara hayat veren galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçlarından birinde Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ligden düşmeme mücadelesini yakından ilgilendiren maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 20:13

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligde son haftalara girilirken 31. haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçlarından birinde Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Kayseri'de kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Maçın gollerini 79. dakikada Onughka'nın pasıyla buluşan Chalov ve 88. dakikada Benes kaydetti.
Çaykur Rizespor'un 34. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu galibiyetle Kayserispor puanını 26'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor 37 puanda kaldı.
Kayserispor ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Kayserispor, mücadelenin 15. dakikasında rakip kalede etkili oldu. Cardoso'nun sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Bennasser'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

Çaykur Rizespor, 26. dakikada gole yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın ilk yarısının kalan dakikalarında da gol olmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Kayserispor, karşılaşmanın 79. dakikasında öne geçti. Sarı-kırmızılıların atağında Dorukhan'ın pasında topla buluşan Onughka, meşin yuvarlağı ceza sahasına hareketlenen Chalov'a aktardı. Kaleyi karşısına alan Chalov, kaleciden de sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Kayserispor, mücadelenin 88. dakikasında bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Benes, Chalov ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Sol taraftan ceza sahasına giren Benes'in sert şutunda top ağlara gitti ve durum 2-0'a geldi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Zecorner Kayserispor, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti ve ligde kalma yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor ise ligdeki 12. yenilgisini yaşayarak 37 puanda kaldı.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise ligin 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eyüpspor, 3 puanı 3 golle aldı! İstanbul temsilcisinden kritik galibiyet
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.