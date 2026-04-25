Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligde son haftalara girilirken 31. haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçlarından birinde Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Kayseri'de kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Kayserispor üç maç sonra kazandı! Sarı-kırmızılılara hayat veren galibiyet Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini 79. dakikada Onughka'nın pasıyla buluşan Chalov ve 88. dakikada Benes kaydetti. Çaykur Rizespor'un 34. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu galibiyetle Kayserispor puanını 26'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor 37 puanda kaldı. Kayserispor ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Kayserispor, mücadelenin 15. dakikasında rakip kalede etkili oldu. Cardoso'nun sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Bennasser'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

Çaykur Rizespor, 26. dakikada gole yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın ilk yarısının kalan dakikalarında da gol olmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Kayserispor, karşılaşmanın 79. dakikasında öne geçti. Sarı-kırmızılıların atağında Dorukhan'ın pasında topla buluşan Onughka, meşin yuvarlağı ceza sahasına hareketlenen Chalov'a aktardı. Kaleyi karşısına alan Chalov, kaleciden de sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Kayserispor, mücadelenin 88. dakikasında bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Benes, Chalov ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Sol taraftan ceza sahasına giren Benes'in sert şutunda top ağlara gitti ve durum 2-0'a geldi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Zecorner Kayserispor, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti ve ligde kalma yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor ise ligdeki 12. yenilgisini yaşayarak 37 puanda kaldı.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise ligin 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.