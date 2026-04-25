Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Eyüpspor, 3 puanı 3 golle aldı! İstanbul temsilcisinden kritik galibiyet Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini Umut Bozok (2) ve Metehan Altunbaş kaydetti. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 28'e yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı. Eyüpspor, ligin 32. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Gaziantep FK, maçın 38. dakikasında gole yaklaştı. Eyüpspor savunmasında Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında müsait durumda altıpasta topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Calegari son anda yatarak uzaklaştırdı.

43. dakikadaki Eyüpspor atağında, sağdan Calegari'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Eyüpspor ile Gaziantep FK, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Ev sahibi Eyüpspor, karşılaşmanın 62. dakikasında öne geçti. Sağ kanattan Radu'nun savunmanın arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Eyüpspor, 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Yao'ya aktardı. Yao'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

Eyüpspor, 78. dakikada bir gol daha buldu. Gaziantep FK savunmasının hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'a aktardı. Metehan'ın gelişine uzak direğe plasesinde top filelere gitti ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltti ve ligde kalma yolunda kritik puanları hanesine yazdırdı. Gaziantep FK ise ligdeki 12. yenilgisini yaşayarak 37 puanda kaldı.

ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise ligin 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.