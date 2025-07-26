Antalyaspor'da yıldız yağmuru: Transferler üst üste açıklandı!

Antalyaspor'da transfer sürprizleri yaşandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik ile birlikte tam 8 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

ANTALYASPOR'DA YILDIZ YAĞMURU

Antalyaspor'da birçok imza atıldı. Kırmızı beyazlılar; Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Kerem Kayaarası, Georgi Dzhikiya, Poyraz Yıldırım, Kenneth Paal ve Tomas Cvancara'yı kadrosuna kattı.

EMRE BELÖZOĞLU DA TRANSFER İSTEMİŞTİ

Antalyaspor'a yeniden dönen Emre Belözoğlu, takımın kritik takviyelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

https://x.com/Antalyaspor/status/1949141411179483408