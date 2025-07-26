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 | Burak Ayaydın

Antalyaspor'da yıldız yağmuru: Transferler üst üste açıklandı!

Antalyaspor'da 8 transfer aynı anda açıklandı. Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik'in de imza attığı süreçte, Akdeniz ekibinden transferler için özel paylaşım geldi.

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Antalyaspor'da yıldız yağmuru: Transferler üst üste açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 20:56

'da transfer sürprizleri yaşandı. yönetimindeki Antalyaspor, ve ile birlikte tam 8 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da yıldız yağmuru: Transferler üst üste açıklandı!

ANTALYASPOR'DA YILDIZ YAĞMURU

Antalyaspor'da birçok imza atıldı. Kırmızı beyazlılar; Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Kerem Kayaarası, Georgi Dzhikiya, Poyraz Yıldırım, Kenneth Paal ve Tomas Cvancara'yı kadrosuna kattı.

Antalyaspor'da yıldız yağmuru: Transferler üst üste açıklandı!

EMRE BELÖZOĞLU DA TRANSFER İSTEMİŞTİ

Antalyaspor'a yeniden dönen Emre Belözoğlu, takımın kritik takviyelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

https://x.com/Antalyaspor/status/1949141411179483408

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
Antalyaspor'daki kaotik ortamda önünü göremeyen genç hoca, yönetimin değişmesiyle tekrar göreve gelmişti.
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#Transferler
#Spor
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