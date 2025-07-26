Antalyaspor'da yıldız yağmuru: Transferler üst üste açıklandı!

İstanbul
Antalyaspor'da transfer sürprizleri yaşandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik ile birlikte tam 8 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'da birçok imza atıldı. Kırmızı beyazlılar; Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Kerem Kayaarası, Georgi Dzhikiya, Poyraz Yıldırım, Kenneth Paal ve Tomas Cvancara'yı kadrosuna kattı.
Antalyaspor'a yeniden dönen Emre Belözoğlu, takımın kritik takviyelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.
https://x.com/Antalyaspor/status/1949141411179483408