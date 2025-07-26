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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan yaz kampı kritiği geldi. Dominik Livakovic’in Fenerbahçe forması altındaki performansını beğenmeyen Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlıklarıyla birlikte ‘ayrılık’ görüşü bildiren bir rapor sundu.

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Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 18:12

Teknik Direktörü , yönetimden yeni bir transfer istedi. Dominik Livakovic’in yaz kampındaki performansından memnun olmayan Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin yeni bir kaleci alması gerektiğini belirtti.

Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’DAN DOMINIK LIVAKOVIC ÇIKIŞI

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic için ayrılık çanları çalmaya devam ediyor. Hırvat eldivenin sezon boyunca gösterdiği performansı beğenmeyen Jose Mourinho, an itibarıyla yaz kampında da süreçten memnun olmadı. Halihazırda Dominik Livakovic’e hızlıca veda edilmesini ve kaleci olarak üst düzey bir takviye yapılmasını talep eden Jose Mourinho, esasen ise şampiyonluk anahtarının buralarda gizli olduğunu düşünüyor.

Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!

DOMINIK LIVAKOVIC DE FENERBAHÇE’DEN AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe’de beklediği çıkışı yakalayamayan Dominik Livakovic, menajeri aracılığıyla uzun süre Avrupa’da kulüp aramış ama tatmin edici bir teklif alamamıştı.

Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!

DOMINIK LIVAKOVIC’İN YETERSİZ PERFORMANSI SEBEBİYLE FENERBAHÇE’DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe’ye birinci kaleci olarak transfer edilen ama performansı sebebiyle soru işaretlerine sebep olan Dominik Livakovic, yedek eldiven pozisyonundaki İrfan Can Eğribayat’ın öne çıkmasına sebep olmuştu. Dominik Livakovic’in istikrar yakalayamadığı günlerde özel performanslar gösteren İrfan Can Eğribayat, Jose Mourinho’dan da tam not almış ve birinci kaleci olarak forma giymişti.

Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!

FENERBAHÇE’DE DOMINIK LIVAKOVIC SAYILARI

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Dominik Livakovic, sarı lacivertli formayla toplam 72 maça çıkmış ve 78 gol yemişti. Ayrıca bu dönemde tam 26 müsabakada ise skor tabelasının değişmesini engelleyen tecrübeli file bekçisi; Milan, Leeds United ve Al Ittihad gibi ekiplerce takip ediliyordu.

Jose Mourinho’dan yaz kampı kararı: Fenerbahçe’de beklenen transfer vedası!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE HIRVAT ELDİVENİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, deneyimli eldiveni Dinamo Zagreb'ten transfer etmişti.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Dominik Livakovic
#Spor
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