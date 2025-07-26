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 | İrem Çınar

MHRS’de yeni dönem: Hastane yerine aile hekimi! Yeni uygulama devrede

Sağlık Bakanlığı, MHRS üzerinden yapılan başvurularda yeni bir dönemi başlattı. Artık vatandaşlar, tercihlerine göre önce aile hekimine yönlendirilecek. Bu kapsamda, uzman hekime gitmeden önce aile hekimi tarafından muayene edilecekler. Gerekli görülmesi halinde ise aile hekimi, hastalar adına doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

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MHRS’de yeni dönem: Hastane yerine aile hekimi! Yeni uygulama devrede
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 17:37

, Merkezi Hekim Sistemi () üzerinden randevu talebi oluşturulmadan önce vatandaşların tercihlerine sunulacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 25 Temmuz itibarıyla devreye alınan "Aile Hekimine Yönlendirme" sistemiyle birlikte, randevu sürecinde önemli bir değişiklik yapıldı.

MHRS’de yeni dönem: Hastane yerine aile hekimi! Yeni uygulama devrede

Yeni düzenlemeyle, MHRS üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar artık ilk aşamada "Aile Hekimine Yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak. Bu sistem, vatandaşların doğrudan uzman hekime gitmeden önce tarafından değerlendirilmesini amaçlıyor.

İLK MUAYENE AİLE HEKİMİNDE YAPILACAK

Vatandaşlar tercih etmeleri halinde öncelikle aile hekimlerine yönlendirilecek. Aile hekimleri tarafından gerçekleştirilecek muayene ve değerlendirme sonrasında, gerekli görülmesi durumunda uzman hekim randevusu doğrudan oluşturulabilecek. Aile hekimleri, bu işlemi kendilerine ayrılan özel kontenjan üzerinden MHRS aracılığıyla yapabilecek.

MHRS’de yeni dönem: Hastane yerine aile hekimi! Yeni uygulama devrede

Yeni uygulamayla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılırken, uzman hekimlere erişimin de hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca, aile hekimlerinin kapasitesinin daha verimli kullanılması ve çözümü aile hekimliğinde mümkün olan sağlık sorunlarının doğrudan burada yönetilmesi planlanıyor.

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#Ekonomi
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