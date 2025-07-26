Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu!

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı çok ses getirirken, ayrıca borç süreci de duyuruldu. An itibarıyla kulübün finansal durumu daha dengeli bir hal alırken, en nihayetinde ise sarı lacivertliler adına büyük bir değişim süreci yaşanmış oldu.

FENERBAHÇE'DE GÜNCEL BORÇ MİKTARI 69 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de 2018'de 347 milyon Euro olan finansal borç, Temmuz 2025 itibarıyla 69 milyon Euroya düştü.

İMZA SAYISI DA NETLEŞTİ

Yapılan açıklamaya göre kulübe ulaşan toplam imza sayısı 9 bin 954 oldu. Ancak bu imzalardan 1.127’si çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.