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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu!

Fenerbahçe'de borç durumu netleşti. Ali Koç başkanlığında kritik mali hamleler yapan Fenerbahçe, borç miktarında ciddi bir azalma yaşadı.

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Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 17:45

'de toplantısı çok ses getirirken, ayrıca süreci de duyuruldu. An itibarıyla kulübün finansal durumu daha dengeli bir hal alırken, en nihayetinde ise sarı lacivertliler adına büyük bir değişim süreci yaşanmış oldu.

FENERBAHÇE'DE GÜNCEL BORÇ MİKTARI 69 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de 2018'de 347 milyon Euro olan finansal borç, Temmuz 2025 itibarıyla 69 milyon Euroya düştü.

Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu!

İMZA SAYISI DA NETLEŞTİ

Yapılan açıklamaya göre kulübe ulaşan toplam imza sayısı 9 bin 954 oldu. Ancak bu imzalardan 1.127’si çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen camiada, birkaç gün içinde sürpriz imzalar atılması bekleniyor.
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ETİKETLER
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#finansal borç
#Finansal Durum
#İmza Kampanyası
#Spor
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