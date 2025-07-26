Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu!

İstanbul
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı çok ses getirirken, ayrıca borç süreci de duyuruldu. An itibarıyla kulübün finansal durumu daha dengeli bir hal alırken, en nihayetinde ise sarı lacivertliler adına büyük bir değişim süreci yaşanmış oldu.
Fenerbahçe'de 2018'de 347 milyon Euro olan finansal borç, Temmuz 2025 itibarıyla 69 milyon Euroya düştü.
Yapılan açıklamaya göre kulübe ulaşan toplam imza sayısı 9 bin 954 oldu. Ancak bu imzalardan 1.127’si çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.