Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerginlik! Yüksek Divan Kurulu karıştı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantı sırasında çıkan bir tartışma, kulübün mevcut başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında gerilime yol açtı.

İMZALAR TAKLİT EDİLDİ!

Fenerbahçe yöneticisi Alper Alpoğlu, "Geçersiz beyanname veren üyelerimizi aradık. Bazıları hiç imza vermediğini, bazıları notere dahi gitmediğini, bazıları ise konudan haberdar olmadığını söyledi. İmzalarının taklit edilmiş olabileceğini belirten üyelerimiz de oldu." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ!

Konuşmalar devam ederken sesler yükselmeye başladı. Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın olduğu bölgeye giderek bir Divan Kurulu Üyesine dışarı çıkmasını söyledi. Aziz Yıldırım'da, bu davranışa tepki göstererek Ali Koç'a sert çıktı. İşte gerilimin görüntüleri.