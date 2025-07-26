Romulo ile anlaşma tamam: Göztepe'den Bundesliga'ya sürpriz transfer!

Romulo transferinde Leipzig bir adım öne geçti. Brezilyalı golcüyle her konuda anlaşan Leipzig, Göztepe ile bonservis pazarlıklarına başladı.

ROMULO GÖZTEPE'DEN LEIPZIG'E TRANSFER OLUYOR

Göztepe'nin 25 milyon Euro civarında beklentisi olduğu duyurulan haberde, Leipzig ise sürpriz transfer için 18 milyon Euroya anlaşmak istiyor. Esasen ise iki kulübün orta yolu bulmasıyla birlikte Romulo'nun hızlıca imza atması bekleniyor.

ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

23 yaşındaki golcü, geçen sezon Göztepe ile 33 maça çıkmış ve 17 gol ile 10 asistlik özel bir performans sergilemişti.