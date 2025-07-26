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 | Burak Ayaydın

Romulo ile anlaşma tamam: Göztepe'den Bundesliga'ya sürpriz transfer!

Romulo için transfer kritiği devam ediyor. Göztepe'deki başarılı performansıyla Avrupa pazarında ilgi odağı olan Romulo, Sky Sport Almanya'ya göre yeni takımıyla resmen anlaştı.

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Romulo ile anlaşma tamam: Göztepe'den Bundesliga'ya sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 17:24

transferinde bir adım öne geçti. Brezilyalı golcüyle her konuda anlaşan Leipzig, ile bonservis pazarlıklarına başladı.

Romulo ile anlaşma tamam: Göztepe'den Bundesliga'ya sürpriz transfer!

ROMULO GÖZTEPE'DEN LEIPZIG'E TRANSFER OLUYOR

Göztepe'nin 25 milyon Euro civarında beklentisi olduğu duyurulan haberde, Leipzig ise sürpriz için 18 milyon Euroya anlaşmak istiyor. Esasen ise iki kulübün orta yolu bulmasıyla birlikte Romulo'nun hızlıca imza atması bekleniyor.

Romulo ile anlaşma tamam: Göztepe'den Bundesliga'ya sürpriz transfer!

ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

23 yaşındaki golcü, geçen sezon Göztepe ile 33 maça çıkmış ve 17 gol ile 10 asistlik özel bir performans sergilemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE'DE FORVET SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Romulo'yu göndermeye hazırlanan İzmir temsilcisi, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan'ı kadrosuna katmıştı.
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#Spor
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