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 | Murat Makas

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 'Galatasaray' çıkışı: Bana cevap veremediler

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunurken Ali Koç'a tepki gösterdi. Ali Koç'un iddialarına cevap veren Aziz Yıldırım Galatasaray'a gösterdiği tepkiyi hatırlattı.

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KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 15:30

Eylül’de Olağanüstü Seçimli yapacak camiasında kritik düzenleniyor. Fenerbahçe Başkanı , , Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp kurula katıldı.

Olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla kulübe verilen imza beyannameleriyle ilgili konuşmalar sırasında üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salonda Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya geldi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 'Galatasaray' çıkışı: Bana cevap veremediler

BAŞKANLARINA 'SİNEK İKİLİ' DEDİM, SES ÇIKARAMADILAR

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Aziz Yıldırım, Ali Koç’a tepki göstererek şunları söyledi:

1990 yılında yönetim kurulu üyesiydim. Sonra 20 sene Aziz Yıldırım döneminde. Bu süreçte denetim raporu gelmeden hiçbir zaman divan kurulu yapmadık. Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Birlik olalım, bütün olalım. Hepsine varız. Ali Koç bana 'Galatasaray'a bir şey demedi' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler. Ses çıkaramadılar.

Hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden o Divan'ı yapmadık. Ali Koç döneminde 2. kez oluyor. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Hadi bakalım.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 'Galatasaray' çıkışı: Bana cevap veremediler

"10 SENE GERİDEYİZ"

Futbolda kazanamazsak başarılı olamayız. Derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Biz 10 sene gerideyiz şu an. Bu böyle devam ederse buraya seneye de gelir bu konuşmayı yaparım.

Ali Koç ve ekibi beni ibra etmedi. Ben, 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, bunun utancını yaşadım. Kim yaptı burayı, burada oturuyorsunuz. Kim yaptı burayı! Nasıl kulüp yaptı ya, bırak kulübü, ben yaptım ben. Bırak geç. Parayı ben verdim yaptım ya, bırak Allah aşkına."

"FENERIUM'DAN 'OSIMHEN' DEMİŞ"

Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. En büyük sorunumuz bu. Her yerde çoğunluk onlarda. Bir arkadaş, çocuğuna forma almaya gitmiş. Çocuk arkasına 45 numara yazılmasını istemiş. Babası anlamamış, çocuk 'Osimhen' demiş. Bunun altından kalkamayız.

"BİZ BİR DEFA ÖLECEĞİZ"

Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Benim babam çok delikanlı adamdı. Hep erkek adam bir defa ölür derdi. Biz bir defa öleceğiz.

"MALTEPE'DE ADA YAPACAKTIK"

Vizyon diyorlar ya... 'Aziz Yıldırım'ın vizyonu yok' diyerek bizi postaladınız ya... Aziz Yıldırım size ada yapıyordu. 6 dönüm kayalığın üzerine Maltepe'de ada yapıyordu.

"BANA LOCA VERMEDİLER"

Benden ne istiyorsunuz abi! Öleyim mi? Mezara mı gireyim? Bırakın Allah aşkına. 7 senedir stada gelmedim. Parasıyla loca istedim, vermediler. Kızımla gelemiyorum, gittim Chelsea'den loca aldım. Ne yapayım? Oraya gidiyorum.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eylül ayında yapılacak seçim öncesi konu ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, mevcut başkana seslenerek, "Ben aday olmayacağım, olsam söylerim zaten. Rahat ol." dedi.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNDE HİÇBİR KULÜP BAŞKANI BENİM YAŞADIĞIM SALDIRIYI YAŞAMAMIŞTIR"

Camianın geleceği adına mücadeleye devam edeceklerini aktaran Ali Koç, "Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi bizim de sorunlarımız olabilir. Eleştiriye her zaman açığız. Yapıcı fikir başka, fitne fesat başka. Sosyal medya üzerinden yayılan algı operasyonlarına baktığımızda amacın kulübümüzü içeriden zayıflatmayı amaçladığını görüyoruz. Tehlikenin farkında olmalıyız. Bilinçli olarak birlik ve beraberlik duygularımız törpülenmek istenmektedir. Kulübü yıpratma dilinin amacı, Fenerbahçeliler birbirini yıpratsın ve bu durum sonsuz kaosa sürüklensin diyedir. Türk futbol tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır. Biz mücadelemizi görevde olsak da olmasak da devam ettireceğiz" dedi.

"SADECE BİR SPOR KULÜBÜ DEĞİL, BİR AİLEYİZ"

İmza kampanyası süreciyle ilgili de sarı-lacivertlilerin başkanı şunları söyledi:

"İmza veren tüm üyelerimize saygı duyuyoruz. Onların taleplerini görüyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Bu sürece zarar vermemek için konuyla alakalı hiçbir müdahalem olmamıştır. Geçerli imza sayısı yeterli değildir. Biz bu süreçten bağımsız olarak talebi gördük ve seçim kararı aldık ama maalesef sürecin hiç de söylendiği gibi işlemediğini hepimiz gördük. Biz bu kulübün saygınlığını korumakla yükümlüyüz. Bu kulüpteki asılsızlıkların peşini bırakmayacağız. 118 yıllık kulübümüzü neden böyle bir durumun içine sokmak istediniz? Neden Fenerbahçe’mizin adını sahtecilikle yan yana getirdiniz? Niyetiniz erken seçim ise neden bu kadar beklediniz? Bu süreci yönetenler, temiz duygularla imza veren üyelerimize hesap versinler. Şimdi geriye değil ileri bakma zamanıdır. Biz hazırız. Bizi yıkmaya çalışanlar, bizleri birbirimize kenetlediler. Sadece bir spor kulübü değil, bir aileyiz. Biz birlikte yürüdüğümüz zaman bu camianın durdurulamayacağının birçok örneği tarihimizde vardır. Bizler buradayız, her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

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ETİKETLER
#ali koç
#olağanüstü genel kurul
#Aziz Yıldırım
#genel kurul
#yüksek divan kurulu
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe İmza Kampanyası
#Spor
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