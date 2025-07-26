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 | Selahattin Demirel

İstanbul'da camilere akın ettiler! Nedeni çok farklı

İstanbul'da sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması kentte yaşayanları zora sokarken öğle saatlerinde termometrelerin yüksek seyretmesiyle pek çok kişi tarihi camilere sığındı. Kimi ibadet ederken kimi de şekerleme yaptı.

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İstanbul'da camilere akın ettiler! Nedeni çok farklı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 18:09

Sıcak havalar, su ve klima satışlarında yoğunluğa neden olurken nemin düştüğü illerde yangın riski daha da arttı. 'da da yüksek sıcaklar, kentte yaşayanları farklı tedbirler aramaya itiyor.

Öğlen saatlerinde başta Beyazıt, Nuruosmaniye, Yeni Camii, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Şehzadebaşı, Sultanahmet camileri olmak üzere 4-5 asırlık camilere giren vatandaşlar, kaylule (öğle uykusu) yapmayı da ihmal etmedi.

İstanbul'da camilere akın ettiler! Nedeni çok farklı

Selatin camiler, 2-3 metre kalınlığındaki beden duvarları nedeniyle dışarı ile arasında 10 derece farklılık göstermesi nedeniyle daha serin bir ortama sahip bulunuyor.

"İSTANBUL'UN BU KADAR SICAK OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM"

Gaziantep’ten geldiğini belirten bir vatandaş, cami içerisinin doğal klimalı olduğunu belirterek, "İstanbul’un bu kadar sıcak olduğunu görmemiştim" dedi.

İstanbul'da camilere akın ettiler! Nedeni çok farklı

Camilerin içerisinde namaz arasında şekerleme yapan vatandaşlara ise görevliler müdahale etmedi. Abdest alarak yoğun terden kurtulan ziyaretçiler, vakit namazlarını tarihi camilerde eda ettiler. Yapıldıkları konum itibarıyla yoğun esinti alan tepe noktalarda bulunan selatin camiler, hafta sonunda İstanbul’u gezenlerin nefes alma noktası oldu.

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ETİKETLER
#sıcak hava
#iklim değişikliği
#İstanbul
#Yangın Riski
#Camiler
#Selatin Camileri
#Öğle Uykusu
#Yaşam
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