İstanbul'da camilere akın ettiler! Nedeni çok farklı

Sıcak havalar, su ve klima satışlarında yoğunluğa neden olurken nemin düştüğü illerde yangın riski daha da arttı. İstanbul'da da yüksek sıcaklar, kentte yaşayanları farklı tedbirler aramaya itiyor.

Öğlen saatlerinde başta Beyazıt, Nuruosmaniye, Yeni Camii, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Şehzadebaşı, Sultanahmet camileri olmak üzere 4-5 asırlık camilere giren vatandaşlar, kaylule (öğle uykusu) yapmayı da ihmal etmedi.

Selatin camiler, 2-3 metre kalınlığındaki beden duvarları nedeniyle dışarı ile arasında 10 derece farklılık göstermesi nedeniyle daha serin bir ortama sahip bulunuyor.

"İSTANBUL'UN BU KADAR SICAK OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM"

Gaziantep’ten geldiğini belirten bir vatandaş, cami içerisinin doğal klimalı olduğunu belirterek, "İstanbul’un bu kadar sıcak olduğunu görmemiştim" dedi.

Camilerin içerisinde namaz arasında şekerleme yapan vatandaşlara ise görevliler müdahale etmedi. Abdest alarak yoğun terden kurtulan ziyaretçiler, vakit namazlarını tarihi camilerde eda ettiler. Yapıldıkları konum itibarıyla yoğun esinti alan tepe noktalarda bulunan selatin camiler, hafta sonunda İstanbul’u gezenlerin nefes alma noktası oldu.