Antalyaspor'un yeni isim sponsoru açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 20:51 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:53
Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor'un yeni isim sponsoru belli oldu!
Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor'un yeni isim sponsoru Onvo oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Antalyasporumuz, teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yerli üretim gücü ile tüm dünya için üretmeye ve büyümeye devam eden Onvo ile yapılan anlaşmanın camiamıza ve Onvo ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com
Bu sponsorluk anlaşmasıyla Antalyaspor'un daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesi umarım