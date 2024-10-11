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Antalyaspor'un yeni isim sponsoru açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 20:51 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:53
Antalyaspor&#039;un yeni isim sponsoru açıklandı!

Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor'un yeni isim sponsoru belli oldu!

Trendyol Süper Lig​ takımı Antalyaspor​'un yeni isim sponsoru Onvo oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Antalyasporun yeni isim sponsoru belli oldu

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antalyasporumuz, teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yerli üretim gücü ile tüm dünya için üretmeye ve büyümeye devam eden Onvo ile yapılan anlaşmanın camiamıza ve Onvo ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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Futbolcu11 Ekim 2024 20:57

Bu sponsorluk anlaşmasıyla Antalyaspor'un daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesi umarım

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