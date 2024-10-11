Antalyaspor'un yeni isim sponsoru açıklandı!

11 Ekim 2024 20:51 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:53

Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor'un yeni isim sponsoru belli oldu!

Trendyol Süper Lig​ takımı Antalyaspor​'un yeni isim sponsoru Onvo oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antalyasporumuz, teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yerli üretim gücü ile tüm dünya için üretmeye ve büyümeye devam eden Onvo ile yapılan anlaşmanın camiamıza ve Onvo ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."