Göztepe, Eyüpspor maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 20:22 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:23
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sabah antrenmanında Göztepeli futbolcular pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Akşam antrenmanı 5'e 2'nin ardından taktik çalışması ile tamamlandı.
Kaynak: tgrthaber.com