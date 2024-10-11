UEFA'dan çifte standart! Merih'e men, İspanyollara para cezası verildi

11 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica-Atletico Madrid karşılaşmasında taraftarların yaptığı Nazi sembolü, UEFA'dan İspanyol kulübe para ceza getirdi. Yetkililerin İspanyollara 30 bin euro gibi küçük bir ceza vermesi akıllara Merih Demiral'ın EURO 2024'te yaptığı 'bozkurt' sevincine verilen cezayı hatırlattı. Demiral o hareketin ardından 2 maçlık men cezasına çarptırılmıştı. Sosyal medyada gündem çifte standart, Türk taraftarların tepkisine neden oldu.

UEFA​ Şampiyonlar Ligi​'nde oynanan 2. hafta maçında Portekiz ekibi Benfica​ evinde İspanyol kulüp Atletico Madrid​'i ağırlamıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün damga vurduğu gecede Portekiz temsilcisinin 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede tribünde skandal bir olay meydana gelmişti. NAZİ SEMBOLLERİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ Madrid ekibinin Benfica karşısında maçın önüne geçen bir olay yaşandı. Deplasman tribünlerinde ellerinde Nazi sembolleri taşıyan İspanyol taraftarlar bir anda maçın önüne geçmeyi başardı. Gözler UEFA'nın vereceği cezaya çevrilmişti. 30 BİN EURO CEZA VERİLDİ ESPN'de yer alan habere göre; Merih Demiral'a bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu, Atletico Madridli taraftarların Portekiz takımı Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesine sadece 30 bin Euro ceza verdi. Öte yandan 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası verildi. MERİH'E 2 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ EURO 2024 son 16 turunda Milli Takımımız'ın Avusturya ile karşılaştığı maçta Merih Demiral 'bozkurt' selamı yapmıştı. UEFA ise Milli stopere 2 maç men cezası vermişti. İlgili Haberler Felipe Melo'dan emeklilik kararı! Polonya'da Sebastian Szymanski krizi yaşanıyor! Joel Matip futbolu bırakıyor!